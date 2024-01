Xälzbära starten in die Fasnet

Fasnet ohne die Xälsbära? Für viele Narren in der Region undenkbar. Auch die Akteure sind seit Jahren mit Feuereifer dabei. Einige der aktiven Xälzbära sind schon zum 38. Mal dabei, wenn es darum geht das Publikum bei Auftritten in Hallen und bei Umzügen zu begeistern, teilt der Verein in einer Pressemeldung mit. Ursprünglich waren die meisten Musiker und Musikerinnen aus Dürnau. Mittlerweile kommen sie aus vielen Ortschaften der Umgebung. Wie jedes Jahr reist sogar ein Xälzbär aus München an. Damit der „Guggengroove“ der Xälzbära auch 2024 die richtigen falschen Töne trifft, proben die rund 50 Spielerinnen und Spieler zwischen 16 und 55 Jahren schon seit Oktober. Auch in diesem Jahr sind neue Bären dazugekommen. Los geht die „Can’t Hold Us“-Tour am Freitag, 12. Januar, beim Brauchtumsabend in Schelklingen. Auf Freinacht und Umzug bei den VSAN Landschaftstreffen in Weingarten und Riedlingen freuen sich die Bären besonders. Weitere Ziele für Auftritte sind Äpfingen, Bad Buchau, Ertingen, Friedrichshafen, Günzburg, Ingerkingen, Inzigkofen, Meßkirch, Bad Saulgau, Bad Urach, Uttenweiler, Bad Waldsee, und Winterlingen-Harthausen.

Am Freitag, 9. Februar, findet wie in jedem Jahr das Fasnetskonzert im großen Saal des Kurzentrums in Bad Buchau statt. Ab 18 Uhr zeigen die Xälzbära hier für eine Stunde noch einmal ihr gesamtes musikalisches Repertoire der diesjährigen Fasnet. In diesem akustisch sehr anspruchsvollen Saal, kann die Fasnetsmusik wie kaum wo anders zu hören und zu sehen sein,. heißt es in der Mitteilung weiter.

Mittlerweile zum dritten Mal in Folge beleben die Xälzbära an ihrem Standort Dürnau die Dorfasnet. Am Samstag, 10. Februar, findet nachmittags ab 15 Uhr ein Kinderball statt. Für alle gibt es die Kinderdisco im Rathaus, dazwischen gibt Spieleaction für die Kids. Frischgebackene Waffeln sorgen für Stärkung und zum Abschluss um 16.30 Uhr gibt es einen Umzug mit den Xälzbära durchs Dorf. Im Anschluss geht’s für die Bären und ihre Gäste „Back to the Eighties“. Der Rathausplatz lädt mit Feuerkörben, heißen Getränken und einem kulinarischen Angebot alle Altersgruppen ein. Gern sollen sich alle dem Motto gerecht verkleiden, teilen die Organisatoren mit. Im Rathaus wird eine Bar aufgebaut und es kann zum Soundtrack der 80er getanzt werden.

Weitere Infos unter www.xbears.de und auf Instagram und facebook.