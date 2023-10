Pandemie, internationale Krisen und Lieferengpässe: Wer sich in den vergangenen zwei Jahren ein Neu- oder Gebrauchtwagen zulegen wollte, musste einen gut gefüllten Geldbeutel haben. Bei den Neuwagen haben viele Hersteller an der Preisschraube gedreht, Basisversionen verteuert oder komplett gestrichen. Weil Neu- und Gebrauchtwagenpreise naturgemäß zusammenhängen, mussten auch Gebrauchtwagenkäufer im vergangenen Jahr laut der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) tiefer in die Tasche greifen.

Im Schnitt gaben sie 18.800 Euro aus, 19 Prozent mehr als im Vorjahr. Wie wird sich der Neu- und Gebrauchtwagenmarkt über den Winter und im kommenden Jahr entwickeln, wann lohnt sich der Kauf oder Verkauf? Und wie entwickelt sich der Markt bei den Elektroautos? Drei Autohändler in Riedlingen geben ihre Einschätzung ab.

Rabatte wie vor der Pandemie unwahrscheinlich

Laut Maximilian Gairing, Inhaber vom Autohaus Gairing, ist grundsätzlich einen Rückgang bei den Gebrauchtwagenpreisen zu erwarten. Besonders bei Elektroautos könnten starke Rabatte möglich sein: „Hier sind jetzt schon 20 bis 25 Prozent drin“, sagt er. Grund dafür sei die geringe Nachfrage nach E-Autos, die man auch in seinem Autohaus bemerke.

„Für Verunsicherung sorgt der unsichere Restwert von E-Autos. Bei unseren Autos ist das ein entscheidendes Kriterium, weil sie oft bis zu 30 Jahre gefahren werden, besonders in der Türkei oder in Afrika.“ Rabatte wie vor der Coronapandemie hält Gairing aber für unwahrscheinlich.

„Die Hersteller haben während der Pandemie gelernt, dass man die Autos nicht auf dem Markt verscherbeln muss, um noch Gewinne mit ihnen zu machen.“

Guter Zeitpunkt für Kauf von gebrauchtem E-Auto

Auch Manfred Schlegel vom Autohaus Schlegel sieht einen Rückgang bei den Fahrzeugpreisen. „Insgesamt fallen die Preise und stabilisieren sich, allerdings nicht auf dem Niveau wie vor Corona“, sagt er. Bei den E-Autos herrsche bei ihm momentan ebenfalls kaum Nachfrage. Auch hier erwarte er bald Rabatte von den Herstellern.

„Viele Käufer wissen darüber hinaus nicht, dass sich die Kaufprämie für Elektroautos aus dem vergangenen Jahr im Preis für aktuelle gebrauchte E-Autos niederschlagen.“ Deshalb sei der Zeitpunkt momentan günstig, sich ein solches Fahrzeug zuzulegen, so Schlegel.

Nachfrage insgesamt eher verhalten

Er habe gehofft, dass die Preise deutlicher und schneller fallen, erklärt Gerhard Kraus vom Autohaus Steinhart & Kraus. „Das ist leider nicht der Fall. Vor allem die aktuelle Zinspolitik bremst den Autoverkauf aus.“ Die Nachfrage sei deshalb eher verhalten. „Und sollte der Leitzins von 4,5 Prozent auf fünf Prozent angehoben werden, würde das die Situation noch zusätzlich verschärfen“, sagt er.

Viele Besitzer behielten ihre Autos auch wegen der wirtschaftlich unsicheren Lage deutlich länger als noch vor wenigen Jahren. „Damit ist weniger Bewegung im Markt und die Preise bleiben folglich stabil. Das gilt auch für Wohnmobile.“ Gut verkaufen sich laut Kraus dagegen Leasingrückläufer aus allen Klassen. „E-Autos werden nur nachgefragt, wenn sie nicht mehr als 25.000 Euro kosten.“