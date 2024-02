Rund 350 Ehrengäste kamen gestern zum 193. Froschkuttelnessen nach Riedlingen. Neben viel lokalpolitischer Prominenz war auch Landesvater Winfried Kretschmann wieder unter den Stammgästen.

Dass Frauen beim Froschkutteln im Rathaussaal verboten sind, sorgte im Vorfeld für eine mediale Diskussionen. Trotzdem ließ sich die Männergesellschaft den Spaß nicht verderben - und teilte wieder ordentlich gegen Politik, Behörden und besonders eine Nachbargemeinde aus.

17 Strophen Golelied

Nach dem traditionellen Kantelmarsch um den Stock zogen die Narren gemeinsam mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann in den Rathaussaal ein. Bevor es richtig losging, waren die Stimmbänder gefordert: Alles 17 Strophen des Golelieds waren zu singen, und nicht jeder durfte immer einstimmen. Mal waren es nur jene Narren, die schon mal in der Donau gebadet haben, dann nur gebürtige Riedlinger oder auch nur Männer mit einer Körpergröße von mindestens 1,80 Meter.

Historisches Rollenspiel

Vize-Zunftmeister Lothar Sauter blickte zu Beginn auf das Landschaftstreffen am vergangenen Wochenende zurück. Ein goliantisches Fest sei es gewesen, für das Gelingen bedanke er sich ausdrücklich auch bei der Stadt. Bei den Grußworten schränkte er allerdings ein. „Ich grüße alle Männerleiber und keine Journalistenweiber“, sagte er und erntete grölenden Beifall. Er bezog sich damit auf einen Zeitungsartikel im Vorfeld des Froschkuttelns, in dem der Landesverband des Deutschen Journalistenverbands den Ausschluss von Frauen und Journalistinnen bei der Veranstaltung kritisiert hatte.

Zunftmeister Thomas Maichel nahm es gelassen und erklärte, das historische Rollenspiel sei nicht böse oder negativ gemeint, die Tradition solle aber nicht verwässert werden. Ähnlich sah es Fabian Heuter vom Fanfarenzug in seiner Rede. Es gebe doch Gleichberechtigung mit der Feier im Sportheim, bei dem keine Männer zugelassen seien. „Die Weiber dort ganz emanzipiert und ohne Eier feiern“, sagte er.

Marcus Schafft bekommt Verweis

Trotz aller Debatten um Gleichberechtigung war das bestimmendes Thema auch in diesem Jahr Kritik an lokaler Politik und Verwaltung. Bei Lothar Sauter kam Bürgermeister Marcus Schafft zunächst noch einigermaßen glimpflich weg. Er kritisierte sein Wegbleiben beim VSAN-Treffen in Bad Saulgau. „Marcus Schafft, das war ein Scheiß, bekommst hier einen Verweis.“

Deutlich schlechter erging es ihm dann in der Rede von Heuter. Gar nicht erst erwähnen wolle er den Schultes in seiner Rede. „Ich ertrage es nicht, wenn Eliten sich verhalten wie die größten Nieten.“ Der anwesende Riedlinger General a.D. Wolfgang Schneiderhan solle Schafft an die Hand nehmen und ihm etwas von seinem Verstand geben.

„Neufra an Alb-Donau-Kreis verkaufen“

Auch derbe Seitenhiebe auf Neufra durften beim Froschkutteln nicht fehlen. Dem ebenfalls anwesenden Regierungspräsidenten Klaus Tappeser bat er, die Erzrivalen gemeinsam mit Unlingen an den hintersten Alb-Donau-Kreis zu verkaufen.

Gar nicht gut kam ein Auftritt der Band „Shokee & Sands“ in Neufra bei Klaus Gegier an. „Die haben sich dann gleich ins goldene Dorfbuch eingetragen“, stichelte er.

Swingerclub statt Genussmanufaktur

Bei seiner Rede zurück in Riedlingen angekommen, kritisierte Gegier die vielen Geisterfahrer in der Haldenstraße und gab zu bedenken: „Ein Mercedesstern bohrt sich in Oberschenkel gern.“ Auch gegen immer mehr Autos in der Fußgängerzone tue niemand etwas. „Früher war die Polizei mittendrin, nicht nur dabei.“

Auch an der geplanten Genussfabrik ließ er kein gutes Wort. „Was mit den Händen schafft Genuss?“, fragte er und hatte die Antwort gleich parat. Ein Swingerclub würde viel besser passen, der wäre immer voll.“ Bezahlen könne man dann mit der Donau-Bunga-Bunga-Card, regte Gegier an.

Kutteln von Mario Glaser nicht vergiftet

Beim Froschkuttelessen herrschte dann wieder Harmonie. Von der Genuss-Schmiede Riedlingen serviert, wurde es plötzlich ganz still im Saal. Auch Landrat Mario habe er ganz ruhig und unauffällig wahrgenommen, sagte Gegier mit einem Lob in dessen Richtung. „Seine Kutteln waren nicht vergiftet.“ Die Garantie gelte aber nur für ein Jahr.