Man schreibt das Jahr 1752 und es ist Fastnachtszeit in Riedlingen. Die Bürger, es waren tatsächlich nur männliche Akteure, die in den Protokollen namentlich genannt sind, wollten etwas Freiheit leben und missachteten die Verbote von Kirche und Verwaltung, als „Masquierte“ oder gar als „Mann in Weibskleidern“ zu gehen und zu „schnalzen“. Solches sei „unter scharpfer Bestrafung verbothen, welches dann von Haus zu Haus angesagt“ wurde. Dazu musste der Amtsdiener mit Erlass und natürlich in Uniform die ganze Stadt ablaufen und das Verbotene durch Trommelschlag ausrufen, damit keiner behaupten könne, er habe davon nichts gewusst. Die Riedlinger Zeitung erschien damals nur zweimal die Woche. Häufig fanden vor allem die jungen Männer ein Argument, die Anordnungen zu umgehen und nahmen durchaus Strafen wie das Einsitzen im Zellemeesturm in Kauf. Genannt wurden der Scheibenwirt Jacob Krämer (Storchengasse 5), Nagelschmied Martin Graf, dessen Bruder Prämonstratenser in Schussenried war und der ledige Thaddäus Miller, später als Amtmann in Diensten des Domkapitels Konstanz. Lauter honorige Bürger. Sie waren die „Frevler“, die sich den Verboten widersetzten.

Niedergeschlagen und mit Füßen getreten

Turbulenter ging es am 8. Februar 1752 auf dem Weibermarkt zu. Trotz strengster Verbote seitens der Verwaltung mit Joseph Ignaz Wegscheider als Amtsbürgermeister an der Spitze kam es wegen „unerlaubten Geißelschnalzens“ zur Schlägerei. Beschimpfungen und Beleidigungen der Obrigkeit gingen voraus. Wegscheiders Frau und Tochter wurden als „Bestia, Luder und sonsten unterschiedliches“ beschimpft und gar angegriffen. Die „Masquierten waren mit Degensäbel, Flinten, Pistohl und Hirschfänger“ ausgestattet, obwohl strengstens verboten. Der Anführer hatte ein „schwartz gefärbtes Angesicht, rothes Leibl, weiße Hemetermel, schafbelzene Peruque aus belzernen Loggen, und an sich hangendten Hirschfänger. Er ging etwa 15 Schritte vor den Gaißelschnalzern. „ Die Wacht stellte sich, „mit Stecken ausgestattet, den Randalierern entgegen und wurde mit Hirschfängern fuchtelnd“ bedroht. Als die Wacht auf Anordnung des Bürgermeisters erneut eingreift, wurde sie „niedergeschlagen und auf dem Boden mit Schläg und Füßenspringen harth tractieret“. Beim Versuch Wegscheiders, einzugreifen, hatte er „einen Streich hinderwerths an dem Kopf und Ruckhen“ abbekommen. Das war natürlich der berühmte Schlag zu viel. Immerhin war Joseph Ignaz Wegscheider der vom Magistrat gewählte Amtsbürgermeister.

Gefragter Fresken-Künstler in der Region

Am 1. Februar 1704, also vor 320 Jahren in Riedlingen geboren, erlernte er als Sohn des aus Neufra stammenden Malers Georg Wegscheider das Malerhandwerk, studierte dann auch in Wien an der Akademie und entwickelte sich zu einem gefragten Freskanten der Region. Seine Werke können bis heute in Mochental, Hayingen, Inzigkofen, Wilsingen, Unterwachingen, Grüningen, Dietershausen und Ertingen, um die wichtigsten zu nennen, bewundert werden. Aber auch Fresken in der Pfarrkirche St. Gallus in Bregenz und der dortigen Nepomuk-Kapelle wurden von ihm geschaffen. Sein erstes signiertes Werk war 1729 das „Martyrium des hl. Fidelis“ für die Kapuziner in Engen, das im Jahr der Seligsprechung des Sigmaringer Kapuziners entstand.

Schwester war Augustiner-Chorfrau

1731 hatte der Künstler Maria Catharina Bayz aus der einflussreichen und wohlhabenden Riedlinger Familie geheiratet. Im gleichen Jahr wurde sein Sohn Fidelis geboren, den er nach dem Kapuzinerseligen taufen ließ. Den größten Auftrag erteilten ihm die Augustiner in Beuron 1738 mit der Ausmalung der Klosterkirche. Interessant ist dabei festzuhalten, dass der bereits genannte Sohn Fidelis Pater in Beuron wurde und später Professor in Freiburg war. Wegscheiders Schwester Maria Clara machte sich als kunstbegabte Augustiner-Chorfrau in Inzigkofen einen Namen: „Der gütige Gott hat ihr ein große Fähigkeit geben zu der Musik“ steht in der Chronik. Zwei seiner Brüder waren Patres bei den Prämonstratensern in Obermarchtal und bei den Augustinern in Beuron und Bruder Georg Jacob blieb als Kaplan in Riedlingen.

Zweimal zum Amtsbürgermeister gewählt

Der zwischen Wegscheider und den Benediktinern in Mehrerau/Bregenz geschlossene Akkord zur Ausmalung der Kirche wurde 1740 seitens des Klosters gekündigt. Dieser Vorgang wird heute als Grund angesehen, warum Wegscheider seine Malertätigkeit deutlich reduzierte. Zwischen 1744 und 1752 wurde er zweimal zum Amtsbürgermeister der Stadt Riedlingen gewählt. Bis heute ist Wegscheiders Todestag und Sterbeort nicht bekannt. Er muss zwischen dem 19. August und dem 10. Oktober 1758 angesetzt werden. In Riedlingen erinnert das mächtige Wegscheiderhaus am Weibermarkt an den Namen des Künstlers und Bürgermeisters.