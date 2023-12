Weihnachtslieder und Rockklassiker von der Sofa-Band

Es ist in Riedlingen schon Tradition geworden, dass man abends am ersten Weihnachtsfeiertag ins Städtle zieht, um Freunde und Bekannte in seiner Stammkneipe zu treffen. Wer es nicht schaffte, sich vom gemütlichen Sofa zu Hause nach dem Weihnachtsessen zu erheben, verpasste allerdings die Sofa-Band. Glücklicherweise waren das nicht allzu viele. Alle Riedlinger Kneipen waren rappelvoll. In der Café Bar Plaza spielte die besagte Sofa-Band (Foto: Georg Kliebhan), die für diesen Abend einige Weihnachtslieder neben ausgewählten Songs aus den Charts und Klassikern der Rockgeschichte einstudiert hatte. Bis weit nach Mitternacht wurde gefeiert.