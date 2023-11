Bereits 16 Eintragungen hatte ein 42-jähriger Angeklagter im Vorstrafenregister stehen. Jetzt hatte er sich am Riedlinger Amtsgericht wegen Diebstahls zu verantworten. Dass er die sechs Monate Haftstrafe dafür vorerst nicht antreten muss, hatte er seinem Verteidiger zu verdanken - und der Milde der Richterin, die berücksichtigte, dass er sich als Alleinerziehender derzeit um zwei kleine Kinder kümmern muss.

Mitangeklagte bleibt Verhandlung fern

Das Verfahren gegen die mitangeklagte ehemalige Lebensgefährtin wurde abgetrennt. Sie befinde sich derzeit im Kosovo, habe den Pass verloren und könne deshalb nicht ausreisen, hatte sie dem Gericht mitgeteilt. Die beiden gemeinsamen Kinder im Alter von acht Monaten und drei Jahren hat sie beim sorgeberechtigten Vater zurückgelassen. Gemeinsam soll das Paar laut Anklage am 10. Oktober vorigen Jahres aus einem unbeaufsichtigten Verkaufsstand im Raum Riedlingen Lebensmittel im Wert von 130 Euro gestohlen haben.

Tat wird von Kamera gefilmt

Man sei an jenem Tag mit dem Auto in Begleitung von Verwandtschaft unterwegs gewesen, berichtete der Angeklagte, und habe dann bei dem Verkaufshäuschen angehalten, um Ware mitzunehmen. Es sei keine geplante Sache gewesen, versicherte er. Er selbst sei davon ausgegangen, dass gezahlt wird. Schließlich räumte er die Tat ein. Was er als „Dummheit“ bezeichnete, ist von einer Überwachungskamera aufgezeichnet worden. Zu sehen sind der Angeklagte sowie zwei Frauen, die mehrfach das Häuschen betreten, um hemmungslos kartonweise Eier, Saftflaschen, Marmeladengläser und Obst an sich zu nehmen und im geparkten Mercedes zu verstauen.

Es stört mich, wenn ich ums Überleben kämpfe und da bedienen sich Leute einfach. Besitzerin des Verkaufsstandes

Verkaufsstand als Zubrot

„Ich würde es heute nicht mehr machen“, beteuerte der 42-Jährige. Er bereue es und entschuldige sich bei der Geschädigten. Die Frau nahm die Entschuldigung im Zeugenstand achselzuckend entgegen. Kleinigkeiten hätten in ihrem Verkaufsstand bisweilen schon gefehlt, berichtete sie. Deshalb habe sie erst 14 Tage vor diesem Vorall die Kamera installiert. „Das kleine Obsthäusle ist mein Zubrot.“ Darin stecke viel Freizeit, um es in Schuss zu halten. Die Ware mache sie selbst, beziehe sie aber auch von Obstbauern. Die 56-Jährige, die als Kassiererin arbeitet, ist seit vielen Jahren Witwe und hat ihre beiden Kinder alleine großgezogen. Auf das Zubrot, 50 bis 80 Euro, sei sie durchaus angewiesen, etwa, um gelegentlich Reparaturen am Haus zu veranlassen.

Schreck am späten Abend

Nach der Spätschicht habe sie den Fehlbestand entdeckt und bis nachts um 2 Uhr habe die Videoaufzeichnung angesehen, um dann die Polizei zu verständigen. „Ich hatte das Gefühl, die waren nicht das erste Mal da“, äußerte sie im Zeugenstand. Die Aktion empfinde sie angesichts des Umfangs als besonders dreist. „Ich muss das ganze Haus verhalten. Es stört mich, wenn ich ums Überleben kämpfe und da bedienen sich Leute einfach.“ Für sie sei es viel Geld. Zuvor hatte der Angeklagte von „nur“ 130 Euro gesprochen, ehe der Verteidiger seinen Mandanten unterbrach.

Augen auf bei der Partnerwahl. Richterin Claudia Rief

Anwalt streckt Fehlbetrag vor

Angeblich hatte die mitangeklagte Ex-Lebensgefährtin den Betrag zur Wiedergutmachung beglichen. Weder auf dem Konto der Geschädigten noch auf dem ihres Anwalts war jedoch ein Eingang festzustellen. Er habe gerade mal 30 Euro dabei, jammerte dieser: „Sie hat alles mitgenommen, auch meine Bankkarte.“ Er müsse als Frührentner mit 450 Euro im Monat auskommen. Kurzerhand sprang Anwalt Holger Bölz in die Bresche und streckte den Fehlbetrag aus eigener Tasche vor.

16 Voreintragungen im Register

„Augen auf bei der Partnerwahl“, mahnte Richterin Claudia Rief. Es sei auch unverständlich, dass keine Rücksicht auf die Kinder genommen wurde: „Es könnte sein, dass Sie einfahren! Wie wollen Sie denn weitermachen?“ Angesichts des Umfangs wurde auf die Verlesung der Vorstrafen verzichtet: 16 Eintragungen seit 2000. Für die jüngste Freiheitsstrafe vom 3. August 2020 wegen vorsätzlicher Körperverletzung und fahrlässiger Trunkenheit lief zur Tatzeit die Bewährungsfrist.

Anklage von Auftritt nicht überzeugt

Regelrecht in Rage plädierte sich die Vertreterin der Staatsanwaltschaft: „Das ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten!“ Der Angeklagte habe das Vertrauen der Geschädigten missbraucht, die auf das zusätzliche kleine Einkommen angewiesen sei. Nur wenig spreche für den Angeklagten, am allerwenigsten seine ungebrochene Serie an erheblichen und einschlägigen Vorstrafen.

Auch der Eindruck in der mündlichen Verhandlung ohne jede Distanzierung sei nicht überzeugend gewesen: „Zum Glück hatten Sie Ihren Verteidiger dabei.“ Sie forderte sechs Monate Freiheitsstrafe. Entgegen dem ausdrücklichen Aktenvermerk des Sachbearbeiters plädierte sie auf Aussetzung auf Bewährung unter Bewährungsaufsicht und unter einer Arbeitsauflage. Einziger Grund dafür sei das Schicksal der beiden Kinder in dieser verfahrenen Situation: „Ich bin richtig wütend.“

Probleme mit Regelakzeptanz

Sein Mandant, der mittlerweile ein paar Tränen verdrückte, habe es verstanden, versicherte der Verteidiger: „Er schämt sich.“ Der 42-Jährige habe offensichtlich Probleme mit der Akzeptanz von Regeln, räumte der Anwalt ein, dafür habe er seine Qualitäten in der Kinderbetreuung: „Da ist er gut.“ Eine Bewährungsstrafe von drei oder vier Monaten seien angemessen.

Urteil als letztes Signal

Ein „eindeutiges Zeichen“ wollte Claudia Rief mit ihrem Urteil setzen: sechs Monate Freiheitsstrafe, für drei Jahre ausgesetzt auf Bewährung, mit der Arbeitsauflage von 100 Stunden und unter Aufsicht eines Bewährungshelfers. Der Angeklagte habe Angaben gemacht, Reue an den Tag gelegt und Wiedergutmachung geleistet. „Dreist und vielleicht auch ein bisschen verwerflich“ sei das Ausnutzen eines vertrauensbasierten Geschäftsmodells. Vor allem ausschlaggebend seien die familiären Umstände gewesen. „Bei mir sind Sie nochmals davongekommen“, rief sie ihm ins Gewissen.

Er dürfe sich jetzt nicht mehr das allerkleinste Vergehen leisten. Allerdings sei offen, wie das Gericht des zuvor ausgesetzten Urteils Nummer 16 auf den Bewährungsbruch reagiere.