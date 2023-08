Wie viele andere Kleinstädte in Deutschland hat auch Riedlingen mit einem Aussterben der Innenstadt zu kämpfen. Um diesem Phänomen auf den Grund zu gehen, haben wir eine Umfrage gestartet. Dabei wurden zehn Touristen und Einheimische befragt, was ihnen an Riedlingen besonders gut gefällt, aber auch was in der Stadt schiefläuft und was es noch zu verbessern gibt. Hier kommen die Ergebnisse.

Schöner Wohnmobilstellplatz

Herr Thöe aus Waldshut war auf der Durchreise mit seinem Wohnmobil. Eigentlich sollte seine Reise nach Ulm gehen, doch er machte einen Zwischenstopp in Riedlingen, aufgrund des schönen Stellplatzes für sein Wohnmobil. Er besucht die Stadt rund zwei bis drei Mal im Jahr. Besonders gut gefällt ihm dabei die Innenstadt mit der Fußgängerzone. Zu bemängeln hat er lediglich die vielen Autos in der Innenstadt und die fehlende Orientierungstafel für eine Rundwanderung.

Zu viele Autos in der Altstadt

Empfohlene Artikel Riedlingen Riedlingens Innenstadt muss multifunktional bleiben q Riedlingen

Auch Werner Gebhard aus Rickenbach war mit seiner Hündin auf der Durchreise und machte einen Stopp in Riedlingen aufgrund des schönen Wohnmobilstellplatzes an der Stadthalle. Er ist bereits das dritte Mal hier. Vor allem die Altstadt und die Donau haben es ihm dabei angetan. Aber auch die Radwege, auf denen er gern mit seiner Hündin spazieren geht, findet er sehr schön. Lediglich die Verkehrsberuhigung in der Altstadt findet er verbesserungswürdig, da dort einfach zu viele Autos unterwegs seien.

Wunsch nach mehr Sitzmöglichkeiten

Das Ehepaar Stauz aus Ertingen kommt regelmäßig nach Riedlingen. Den wöchentlichen Einkauf verbinden sie oft mit einem Spaziergang an der Donau, dabei finden sie vor allem den Flugplatz und die Brücken bemerkenswert schön. Frau Stauz beschreibt jedoch auch die negativen Seiten der Stadt: „Ich habe schon oft beim Spazierengehen im Vorbeigehen gehört wie sich ältere Leute, darüber unterhalten haben, dass es an den Radwegen rund um die Donau fast keine beziehungsweise zu wenig Sitzmöglichkeiten gibt.“ Auch sie wünscht sich mehr Bänke rund um die Donau, ebenso wie eine belebtere Einkaufsmeile, die laut ihren Angaben noch sehr zu wünschen übriglässt.

Viele Feste misslingen und zahlreiche Geschäfte schließen, weil einfach zu wenig Leute in der Stadt sind. Ehepaar Olschewski aus Unlingen

Hans Dehm aus Herbertingen besucht Riedlingen sehr oft für seine Radtouren. Vor allem die Radwege rund um die Donau gefallen ihm sehr gut. Auszusetzen hat er am Riedlinger Stadtleben nichts.

Stadt nimmt sich zu viel vor

Das Ehepaar Olschewski aus Unlingen besuchen Riedlingen oft für einen Besuch und den Einkauf in der Apotheke. Dabei gefällt ihnen die Altstadt, mit ihren Cafés und Wirtschaften, besonders gut. Allerdings bemängeln sie, dass sich die Stadt zu viel vornimmt, was oft nicht das Richtige für die Bürger sei. Das Ehepaar erklärt: „Viele Feste misslingen und zahlreiche Geschäfte schließen, weil einfach zu wenig Leute in der Stadt sind. Wir haben auch das Gefühl, dass es vor allem viele junge Leute abschreckt, wenn sie nicht direkt vor der Ladentür parken können, weil sie einfach zu faul sind, um auch mal ein Stück zu laufen. Was wir uns wünschen, sind mehr Geschäfte für ältere Menschen. Im Moment liegt die Zielgruppe der Läden eher auf den Jugendlichen haben wir das Gefühl.“

Bessere Bus– und Bahnverbindung gewünscht

Angelika Eisele aus Andelfingen kommt fast jeden Tag nach Riedlingen zur Krankengymnastik. Auch ihr ist dabei die Donau mit ihren Rad– und Wanderwegen besonders ans Herz gewachsen.

Ich sag es nicht gerne, aber ich wurde schon oft von Ausländern dumm angemacht. So etwas macht mir Angst und gibt mir ein ungutes Gefühl. Angelika Eisele aus Andelfingen

Lediglich eine Sache hat sie an der Stadt zu bemängeln, wie sie sagt: „Ich sag es nicht gerne, aber ich wurde schon oft von Ausländern dumm angemacht. So etwas macht mir Angst und gibt mir ein ungutes Gefühl.“ Zu verbessern findet sie ebenfalls die Bus– und Bahnverbindung, da sie jeden Tag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, ist sie darauf angewiesen, dass diese pünktlich und in regelmäßigen Abständen kommen, was wohl noch ziemlich ausbaufähig sei.

Leerstandsmanagement überdenken

Mit Christiane Treiber aus Riedlingen wurde eine echte Expertin über Riedlingen befragt. Sie wohnt seit über 20 Jahren in der Stadt und kennt sie in– und auswendig. Besonders die Lage zwischen Alb und Bodensee, sowie die schnelle Erreichbarkeit größerer Städte wie Ulm oder Biberach, aber auch die Vielzahl an Schulen haben sie damals den Entschluss fassen lassen, nach Riedlingen zu ziehen.

Als Einwohnerin kennt sie allerdings auch die Schattenseiten die Stadt. Besonders stört sie dabei der Mangel an Fachgeschäften, die langen Baustellen und die vielen leerstehenden Cafés. Ihrer Meinung nach sollten die Bewohner die Veranstaltungen und Geschäfte mehr nutzen und zu schätzen wissen, aber auch das Leerstandsmanagement der Stadt sollte noch einmal überdacht werden. Ebenso hätten viele Cafés eine Renovierung dringend nötig.

Viele Gebäude heruntergekommen

Auch das Ehepaar Falch aus Friedberg machte während ihrem Urlaub mit dem Wohnmobil einen Halt in Riedlingen. Für sie war es der erste Besuch, wobei ihnen vor allem die Fachwerkhäuser, die Altstadt und der Ausblick über die Fußgängerzone gefielen.

Der Wohnmobilstellplatz hier direkt an der Donau ist sehr schön. Auch dass er kostenlos, so geräumig und groß ist, finden wir toll. Ehepaar Falch aus Friedberg

Aber auch ihr Wohnmobil konnten sie hier guten Gewissens stehen lassen, wie das Ehepaar beschreibt: „Der Wohnmobilstellplatz hier direkt an der Donau ist sehr schön. Auch dass er kostenlos, so geräumig und groß ist, finden wir toll. Da haben wir schon auf ganz anderen Plätzen gehalten. Der in Riedlingen ist wirklich super. Jedoch sind uns auch die vielen geschlossenen Geschäfte aufgefallen. Viele Gebäude sehen sehr heruntergekommen aus. Wir fragen uns, woher das bei einer eigentlich so schönen Stadt kommen kann?“

Infotafeln verbessern

Empfohlene Artikel Erste Ideen bestehen bereits Theatersommer soll 2025 in Riedlingen fortgesetzt werden q Riedlingen

Das Ehepaar Rüegger aus Zwingen bei Basel hatte sich für diesen Sommer das Ziel gesetzt, möglichst viele deutsche Flüsse mit dem Fahrrad zu befahren. So auch die Donau, was sie schließlich zum ersten Mal nach Riedlingen führte. Ihre Unterkunft auf dem Campingplatz Vöhringer Hof und natürlich die Donau fanden sie während ihres Aufenthalts hier in der Stadt besonders schön. Lediglich den Bahnhof empfanden sie als etwas zu grau, heruntergekommen und trist. Außerdem äußerten sie den Wunsch die Infotafeln bei der Stadthalle etwas übersichtlicher und besser beschriftet zu gestalten. Da sie laut eigenen Angaben sich nicht darauf zurechtfanden.

Natur in und um Riedlingen gefällt

Alles in allem hat unsere Umfrage ergeben, dass viele Bürger und Touristen die Natur in und um Riedlingen, mit der Donau und den Radwegen, sehr schön und erholsam finden. Allerdings sorgen der äußerliche Zustand mancher Gebäude und der Leerstand vieler Geschäfte für das Ausbleiben von Touristen und neuen Bürgern.