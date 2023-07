Wanderwoche des Albvereins im Naturpark Zittauer Gebirge

Die diesjährige Wanderwoche führt die Ortsgruppe Riedlingen des Schwäbischen Albvereins vom 27. August bis 3. September in den Naturpark Zittauer Gebirge mit Standquartier im Hotel „Riedel“ in Zittau. Von hier aus werden die täglichen Wanderungen durchgeführt; die Festlegung der einzelnen Wanderungen werden täglich vor Ort festgelegt. Auch die „Schlechtwetterziele“ werden kurzfristig vor Ort entschieden. Da noch einige Plätze frei sind ist noch eine kurzfristige Teilnahme bis spätestens 31. Juli möglich. Weitergehende Informationen erteilt Organisator Helmut Emrich, Telefon 07371/2541 oder per Mail [email protected]