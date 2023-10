Wäschweiber verschönern das Stadtbild

Bewaffnet mit Atemschutzgeräten, einem Hochdruckreiniger, einigen Eimern, Stahlbürsten und 20 Litern Essigessenz haben sich die Wäschweiber an die „Brunnenputzede“ des Narrenbrunnens der Narrenzunft Gole gemacht, der 1997 von Bildhauer Gerold Jäggle aus Ertingen erschaffen worden war. Die Narren säuberten den Brunnen am Weibermarkt in Vorbereitung auf das große Landschafstreffen Donau am 3./4. Februar 2024 von Grünspan, Algen und Schmutz, um seine ursprüngliche Patina wieder zum Vorschein zu bringen. Unter der Aufsicht des Künstlers wurden besonders die wasserspeienden Figuren der Frösche auf Hochglanz poliert. Mehr als zwei Stunden schrubbten und putzten die Wäschweiber und taten damit das, was sie am besten können (Foto: Narrenzunft). „So könna mr’s lossa“, befand Jäggle nach getaner Arbeit zufrieden.