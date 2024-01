VR Bank unterstützt DRK Tafelladen

Zum Jahreswechsel überreichte der Leiter der Abteilung Privatkunden Andreas Rolsing (Mitte) im Auftrag der VR Bank Riedlingen - Federsee eG an den Leiter des Tafelladens; Hans Petermann (links), und seinen Stellvertreter Joachim Reis einen Scheck in Höhe von 2000 Euro (Foto: VR-Bank). Der Tafelladen kann mit dem Betrag Grundnahrungsmittel für die Hilfsbedürftigen einkaufen. Das Geld stammt aus dem VR-Gewinnsparen. Dieses sei laut Mitteilung der VR-Bank Hilfe mit Mehrwert. Beim Gewinnsparen legt man nicht nur Geld zur Seite, sondern man nimmt an einer Lotterie teil und hilft mit dem Los Menschen in Not sowie sozialen und gemeinnützigen Einrichtungen in der Region. Andreas Rolsing hatte auch noch eine besondere Überraschung bereit. Er übergab noch kleine Engel aus Schokolade, hergestellt von der Riedlinger Konditorei Reinke. Sie durften an die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das ganze Jahr kostenlos Dienst geleistet hatten verteilt werden.