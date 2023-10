Vorverkauf für Espressivo-Konzert gestartet

Der Chor Espressivo unter Leitung von Carolin Fischer gibt am 11. November um 19.30 Uhr sein Jahreskonzert in der Riedlinger Stadtpfarrkirche. Der Kartenvorverkauf in der Hauptgeschäftsstelle der Kreissparkasse Riedlingen läuft und endet am Freitag, 10. November. Im Vorverkauf gibt es beim Kauf einer Karte einen Euro Ermäßigung. An der Abendkasse (Einlass um 18.45 Uhr) kostet eine Karte für Erwachsene 13 Euro, Schüler und Studenten zahlen zehn Euro, Kinder unter zwölf Jahren haben freien Eintritt. Der Chor bietet in der St.-Georgskirche ein neu einstudiertes, teils solistisch, teils a cappella dargebotenes Gospelprogramm.