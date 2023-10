Vortrag zur Halswirbelsäule

Die VHS Donau-Bussen bietet am Dienstag, 17. Oktober, um 19 Uhr in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg einen Vortrag zum Thema „Die Halswirbelsäule ‐ Beschwerden, Diagnostik und Therapie“ an. Stephan Klessinger, Facharzt für Neurochirurgie Biberach gibt den Zuhörern einen Überblick über diese Krankheit. Nackenschmerzen und eine fehlende Beweglichkeit im Hals sind typische Symptome, die ihren Ursprung in der Halswirbelsäule haben. Manchmal strahlt der Schmerz auch in den Kopf oder in die Schultern aus oder es entsteht eine Schwindelsymptomatik. Verantwortlich hierfür sind häufig die Wirbelgelenke. Aber es gibt auch Bandscheibenvorfälle an der Halswirbelsäule, die auf einen Nerven drücken, der in den Arm und die Hand zieht, so dass dann Schmerzen im Arm und ggf. auch Gefühlsstörungen und Muskelschwächen resultieren können. Ist auch das Rückenmark durch einen Bandscheibenvorfall oder einen engen Spinalkanal betroffen, so können zusätzlich Probleme der Feinmotorik, aber auch eine Gangstörung auftreten. Neben den unterschiedlichen Erkrankungen werden auch die Diagnostik und die Therapie vorgestellt. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, dem Referenten Fragen zu stellen. Der Vortrag findet im Festsaal der St. Gerhard-Schule, St. Gerhard Str. 1, Riedlingen statt. Die Gebühr beträgt drei Euro. Anmeldungen nimmt die VHS Donau-Bussen e.V. unter Telefon 07371/7691 oder per Mail an [email protected] entgegen.