Die VHS Donau-Bussen bietet am Dienstag 30. Januar, 18.30 Uhr, im Festsaal der St.-Gerhard-Schule in Riedlingen einen Vortrag zu Zwangssterilisation und NS-„Euthanasie“ in Riedlingen und Umgebung mit dem Historiker Bernd Reichelt ein. Der Vortrag skizziert die Geschehnisse und Entwicklungen zur Zeit des Nationalsozialismus und legt seinen Fokus auf die Stadt Riedlingen und die nahe gelegene Heilanstalt Zwiefalten. 1933 hatte die Stigmatisierung und Entrechtung psychisch kranker Menschen begonnen. Für die Zwangssterilisation psychiatrischer Patienten der Heilanstalt spielte das Bezirkskrankenhaus Riedlingen eine Schlüsselrolle. Die Gebühr für den Vortrag beträgt drei Euro,, für Schüler ist er kostenfrei. Anmeldungen nimmt die VHS entgegen unter Telefon 07371/7691 oder per Mail an [email protected].