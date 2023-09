Vortrag zu Demenz–Fehldiagnosen

Michael Wissussek, der Einrichtungsleiter bei der Seniorengenossenschaft Riedlingen, hält am Donnertsag, 7.September, einen Vortrag in der Demenzpflege Riedlingen. Dieser hat den Titel: „Nun doch nicht dement? — Diagnosedifferenzierung bei Demenz“. Dabei will Wissusek darauf aufmerksam machen, dass Menschen ganz unterschiedlich von Demenz betroffen sein können und dass häufig Fehldiagnosen gestellt werden. „In vielen Fällen werden Diagnosen zu schnell, undifferenziert oder isoliert gestellt, ohne eine umfassende Betrachtung der individuellen Situation“, sagt Wissussek. Selbst wenn eine Demenz korrekt diagnostiziert werde, lasse sich der Verlauf dieser Krankheit nicht in starre Lehrbuchstufen einteilen. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr und der Eintritt ist frei.