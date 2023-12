Es sei „kein Schlägertyp“, beteuerte ein 62-jähriger Angeklagter gegenüber dem Riedlinger Amtsrichter: „Ich bin eigentlich friedfertig.“ Dennoch ist er wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung zu einer Haftstrafe von neun Monaten verurteilt worden - ohne Aussetzung zur Bewährung. Unter anderem soll er einen Bekannten mit einem Stück Holz verprügelt haben.

Früher waren der 62-Jährige und sein 44-jähriger Bekannter offenbar noch gut miteinander ausgekommen. Sie hatten zeitweise sogar zusammen gewohnt. Auch später, nachdem beide umgezogen waren, hatten sie sich noch häufiger zur Kniffelrunde in der Wohnung des Älteren getroffen. Irgendwann war das Verhältnis äußerst angespannt. „Sobald der einen sitzen hat, ist er unberechenbar“, berichtete der Angeklagte.

So habe er seine Freundin bedroht, Geld und Briefe gestohlen, seinen Rollladen angezündet und mit Farbe beschmiert. Vor allem habe er, nachdem man zerstritten war, ständig gegen das Fenster seiner Souterrain-Wohnung geschlagen und getreten, einmal sogar Pflastersteine geworfen. „Er kommt extra vorbei und terrorisiert mich seit Monaten.“ Anzeigen hätten nichts gefruchtet: „Ich verstehe nicht, warum die Polizei mich nicht beschützt.“

Beschimpft und mit Wasser überschüttet

Der ehemalige Kniffel-Kumpel hatte im Zeugenstand eine andere Sicht der Dinge: „Das sind Fantasiegebilde, dass ich was mit der Scheibe gemacht hätte.“ Er habe nur einmal angeklopft, weil er reden wollte. Häufig komme er auf dem Weg zum Supermarkt an dessen Wohnung vorbei. Üblicherweise mache er lieber einen Bogen darum, manchmal aber auch nicht: „Wenn ich es eilig habe.“

Offenbar war auch am Abend des 28. Februar Eile geboten. Auf dem Rückweg habe ihn der Angeklagte plötzlich aus dem Fenster heraus mit allerlei Schimpfworten bedacht und dann unversehens einen Eimer Wasser über ihn ausgeschüttet. Den Eimer habe er nochmals gefüllt, ihn verfolgt und die Aktion wiederholt. Es sei total durchnässt gewesen. Zu der Zeit herrschte eine Temperatur von elf Grad Celsius, wie die Polizei vermerkte. Außerdem sei habe ihn der 62-Jährige noch mit einem Stock bedroht.

Schläge mit der Holzlatte

Eine 55 Zentimeter lange Holzlatte war offenbar am Abend des 13. März im Spiel. Mehrfach habe der Angeklagte damit auf ihn eingeschlagen, so der 44-Jährige. Etwa eine Woche habe er danach an Schmerzen gelitten. Die Folgen, blaue Flecken an Armen und Oberkörper, sind auf Polizeifotos dokumentiert.

Die Schläge räumte der Angeklagte ein. Er hab damit aber lediglich einen Einbruchsversuch abgewehrt. Der Wassereimer sei zu Löschzwecken parat gestanden, falls der Rollladen wieder brennen sollte.

Für den Vorfall mit der Holzlatte gibt es einen Nachbarn als Zeugen. Der gab an, zunächst Lärm und Schreie gehört zu haben. Dann habe er beobachtet, wie der Angeklagte mehrfach mit einem „Holzteil“ zugeschlagen hat. Das Opfer, dessen Jacke zerrissen sei, habe ihn dann gebeten, die Polizei zu rufen.

Er war in Rage und hat immer wieder geschrien, ich soll die Brille abnehmen. Ein Zeuge

Etwa fünf Wochen später erhielt dieser Zeuge Besuch von dem Angeklagten, der mit nassen Haaren und nur mit einem Bademantel bekleidet aufgetaucht sei. „Er war in Rage und hat immer wieder geschrien, ich soll die Brille abnehmen.“ Er habe ihn aus dem Eingang drängen können, um die Polizei anzurufen. Später sei er im Vorübergehen von ihm angeraunzt worden: „Sei bloß froh, dass du noch lebst.“

Bereits seit Jahren, berichtete der Zeuge, leide in der Straße die Lebensqualität unter der Anwesenheit dieses Nachbarn, der nachts auch gerne laut Musik höre: „Mit Alkohol wird er zum Tier, er hat sich nicht im Griff.“ Eine Anzeige wegen Ruhestörung habe auch nichts gebracht: „Jetzt beleidigt er mich dauernd.“

Individualist und alkoholkrank

„Er ist nicht immer der, der einen Stuhlkreis bildet, wenn es Probleme gibt“, räumte Verteidiger Stefan Kabus ein. Sein Mandant sei zweifellos ein Individualist, zudem alkoholkrank: „Er ist auch für die Nachbarn ab und an eine Zumutung.“ Allerdings stehe in dieser Verhandlung Aussage gegen Aussage, und es stelle sich die Frage, welche Version lebensnaher sei.

Der Anwalt wies auf Erinnerungsschwächen des mutmaßlichen Opfers hin, das nach eigenen Angaben an Amnesie leidet, und auf Widersprüche in den Aussagen bei der Polizei. Ein „verurteilungsfähiger Tatbestand“ könne nicht zweifelsfrei angenommen werden, weswegen sein Mandant freizusprechen sei. Lediglich für den Sachverhalt mit dem Nachbarn, der auch eingeräumt wurde, müsse er verurteilt werden.

Lange Vorstrafenliste

„Ich glaube dem Angeklagten kein Wort“, erklärte dagegen die Vertreterin der Staatsanwaltschaft. Es sei auch nicht nachvollziehbar, dass im März das Fenster offengestanden habe, in das der 44-Jährige habe einsteigen können. Die lange Vorstrafenliste zeige, dass der Angeklagte seit vielen Jahren einen Hang zu Alkohol und anderen Substanzen und sich infolgedessen nicht im Griff habe: „Der Angeklagte ist nicht das Opfer, sondern der Aggressor.“ Sie plädierte auf eine Freiheitsstrafe von neun Monaten, unter der Auflage einer Suchtberatung mit Abstinenzprogramm auszusetzen auf Bewährung.

Die neun Monate Freiheitsstrafe befand Richter Ralf Bürglen angemessen, angesichts der seines Erachtens fehlenden Perspektive aber nicht bewährungswürdig. Bei allen Widersprüchen in der Aussage des Opfers sah er es als erwiesen, dass ein Stück Holz gefährlich eingesetzt worden sei, ohne dass eine Notwehrsituation erkennbar sei. Ein minder schwerer Fall komme nicht in Betracht, wodurch die Mindeststrafe bei sechs Monaten liegt. Der Angeklagte will Rechtsmittel einlegen.