Anfang Dezember hat es in Riedlingen noch nach weißer Weihnacht ausgesehen. Mittlerweile ist die Pracht dahingeschmolzen. Die Donau drängt dafür kurz vor Weihnachten mit Hochwasser durch die Stadt. Viel Schnee und extreme Winter brachten die Jahre 1928/29 und auch 1963 türmte sich Eis und Schnee in der Stadt. Stadtarchivarin Stefanie Hafner hat für die Schwäbische Zeitung ins Archiv geschaut.

Frisör Nußbaum bei der Rasur auf der gefronenen Donau im Winter 1928–1929. (Foto: Archiv Jörg Ulrich/Stadtarchiv )

Treib- und Packeis vor 60 Jahren auf der Donau

Im Januar 1963 wird in der Schwäbischen Zeitung Riedlingen von einem bereits acht Wochen andauernden strengen Winter mit Temperaturen um 20 Grad unter Null berichtet. Bereits zum dritten Mal war in der Zeit die Donau mit Treib- und Packeis, teilweise bis zu 30 Zentimeter dick, überzogen.

Die Donau hatte eine tragbare Eisdecke und man konnte von Ufer zu Ufer gehen. Auch Federsee und Bodensee waren zu der Zeit mit einer tragfähigen Eisdecke überzogen.

Impressionen des Winters 1928-1929. (Foto: Archiv Jörg Ulrich/Stadtarchiv )

Ende Januar wurde das Wetter etwas milder. Die Hänge des Österbergs und die Upflamörer Berge waren das Ziel ganzer Scharen Skisportler, das Gymnasium veranstaltete einen Ski-Wandertag. Etwa 250 Skiläufer, 50 Rodler, zwei Bobfahrzeuge und gewöhnliches Fußvolk waren laut Zeitungsartikel vom 1. Februar 1963 als lange Karawane österbergwärts unterwegs. Während die Ski-Säuglinge sich an der Österberg-Vorderseite versuchten, zog es das Gros der Könner zu den deftigeren Hängen bei der Raunsmühle.

Minus 28 Grad - Riedlingen friert

Doch den kältesten Tag hatten die Riedlinger bis dahin in diesem Winter 1963 noch nicht erlebt. Laut Zeitungsbericht wurde der am 5. Februar mit minus 28 Grad in den Außenbezirken Riedlingens gemessen. Der Winter werde langsam recht ungemütlich, schreibt der damalige Redakteur. Er habe vor allem Leitungsschäden zur Folge und die Sorge ums Heizmaterial werde immer größer. Auch um die Tiere des Waldes und die Vögel war die Sorge groß.

Erst der Funkensonntag im März wird als Vorfrühlingstag, an dem die lufthungrigen Bürger in ganzen Scharen kleinere Spaziergänge unternahmen, beschrieben. Es sei kein Wunder, wenn an diesem Tag in Riedlingen die Stare eintrafen. Auf den Pappeln nahe am Müllauffüllplatz beim Hochwasserkanal seien am Sonntagnachmittag etwa 80 bis 100 zu beobachten, schreibt der Redakteur am 5. März 1963.

Kalt war es auch 1928/29

Noch weiter zurückgeblättert in der Schwäbischen Zeitung erfährt der Leser, dass 1928/29 ein sehr strenger Winter mit viel Schnee und eisigen Temperaturen war. Der Januar 1929 hatte fast durchgehend frostige Tage, zehn Januartage wiesen Temperaturen zwischen minus zehn und 14 Grad auf.

Impressionen der Donau in Riedlingen im Winter 1928-1929. (Foto: Archiv Jörg Ulrich/Stadtarchiv )

Schlittschuhparty auf dem Eis

In der Zeitung vom 19. Januar 1929 steht, dass die Stadtverwaltung im Mißmahl’schen Park für die Freunde des Eislaufs ein kleines Eisfest veranstaltet. Die Stadtkapelle spielte auf, es gab Würstchen und Glühwein und mit Einbruch der Dunkelheit wurde der Platz beleuchtet.

Impressionen der Donau in Riedlingen im Winter 1928-1929. (Foto: Archiv Jörg Ulrich/Stadtarchiv )

Man glaubt sich an den Nordpol versetzt, wenn man die zusammengetürmten und übereinandergeschobenen Eisschollen sieht. Schrieb die Schwäbische Zeitung 1929

Auch damals musste bereits auf die Kosten geachtet werden. Damit diese einigermaßen gedeckt werden konnten, zahlten Erwachsene 30 Pfennig, Kinder 10 Pfennig Eintritt. Besonders erwähnt wurden die vielen Mühen der Stadtverwaltung, den Eisplatz während des schweren Schneesturms in den vergangenen Tagen freizuhalten.

Impressionen der Donau in Riedlingen im Winter 1928-1929. (Foto: Archiv Jörg Ulrich/Stadtarchiv )

Eisschollen auf der Donau

Anfang Februar zeigte das Thermometer minus 19 Grad, auf der Donau war starkes Eistreiben zu beobachten. Eine neue Kältewelle brach herein. Es war laut Zeitung der strengste Winter der vergangenen 25 Jahre. Auf dem Markusplatz in Venedig musste Schnee geschippt werden.

In Riedlingen fror infolge der Kälte die Donau vollständig zu. „Man glaubt sich an den Nordpol versetzt, wenn man die zusammengetürmten und übereinandergeschobenen Eisschollen sieht“, schreibt der Redakteur am 5. Februar 1929. Und warnt gleichzeitig vor den Gefahren der Eisfläche. Wer hier durchbreche, sei infolge der unteren Wasserströmung rettungslos verloren.

Zum Schlittschuhlaufen war das raue Treibeis nicht zu gebrauchen. Die Jugend tummelte sich auf den überschwemmten Bechinger Wiesen, die durch den Frost in eine spiegelglatte Eisbahn verwandelt wurden. Von einem „kalten Jubiläum“ berichtet die Zeitung am 19. Februar 1929. An dem Tag war es seit 50 Tagen ununterbrochen eisig kalt - mit Temperaturen bis zu minus 30 Grad und mehr. Die ganze Stadt jammere über eingefrorene Wasser- und andere Anlagen.

Frostbeulen von der Kälte

Auch die Menschen litten unter der Kälte. Im Riedlinger Teil der Zeitung geht der Schreiber auf Erfrierungen ein, erklärt die Anzeichen von Frostbeulen, die meistens an Händen und Füßen zu finden waren. Am 18. Februar bereitete sich die Stadt für einen Eisgang vor.

Impressionen der Donau in Riedlingen im Winter 1928-1929. (Foto: Archiv Jörg Ulrich/Stadtarchiv )

Es musste Sorge getragen werden, dass Eisschollen, die ins Stocken geraten, in Bewegung gesetzt und weiter geschafft werden. Außerdem wurde darauf hingewiesen, sollten für Eissprengungen Dynamitpatronen eingesetzt werden, diese im Interesse der Fischzucht nicht ins Wasser einzuhängen, sondern auf das Eis zu legen.

Ende Februar konnten die Menschen nach langer Zeit endlich wieder die warme Stube verlassen. Am Sonntagnachmittag ließen sich die Riedlinger bei einem Spaziergang von der Sonne bescheinen. Erleichterung machte sich breit, denn die Holz- und Kohlevorräte waren von der lange andauernden Kälte stark mitgenommen.