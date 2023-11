Von einer unzerbrechlichen Freundschaft

Die Verlegerin und Bestsellerautorin Elisabeth Sandmann stellt am Donnerstag, 7. Dezember, ihr Romandebüt „Porträt auf grüner Wandfarbe“ in der Ulrich'schen Buchhandlung in Riedlingen vor. Zum Inhalt des Buchs heißt es in der Ankündigung: 1918 trifft die bodenständige Ella im oberbayerischen Schloss Elmau auf die glamouröse Ilsabé. Es entsteht eine ebenso unzerbrechliche wie komplizierte Freundschaft, die Kriege übersteht, Jahrzehnte überdauert und dramatische Geheimnisse bewahrt. Autorin Elisabeth Sandmann beschäftigt sich sich seit Langem mit den Biografien außergewöhnlicher Frauen. 2015 veröffentlichte sie das Sachbuch „Der gestohlene Klimt“, das sich um einen spektakulären Restitutionsfall dreht. Sie lebt mit ihrem Mann in der Nähe von München und ist Mutter eines erwachsenen Sohnes. Der Beginn der Lesung in Riedlingen ist um 19 Uhr, der Eintritt kostet zwölf Euro inklusive Getränke und Snacks.