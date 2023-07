Von der unheizbaren Werkstatt in Riedlingen zum Weltunternehmen

„Im Rückspiegel betrachtet, scheint es heute nur ein kleiner Schritt von der Strickmaschine zur ersten Motorradfabrik Deutschlands, zum größten Motorradhersteller und schließlich zur Automobilfirma mit Weltruf gewesen zu sein.“ Mit diesem Zitat blickte NSU auf 125 Jahre Firmengeschichte zurück. Zum Datum des 150–jährigen Jubiläums dürften die historischen Rückblicke ähnlich lauten, denn schwäbische Tüftlermanier hatte in Riedlingen mit Christian Schmidt und Heinrich Stoll zwischen 1873 und 1874 ihren Beginn.

Keine Erweiterungsmöglichkeit

Wenn Riedlingen heute im Rückspiegel die kurze Zeit der beiden Mechanikermeister sieht, kommt vielleicht ein gewisses Bedauern der verpassten Chance auf, als Schmidt 1880 seine mechanische Werkstätte nach Neckarsulm verlegte. Aber vorweg gesagt: Es gibt immer noch keinen Archivbeleg, warum der Weggang erfolgte.

Die Raumenge im Fachwerkschuppen neben der Wagmühle bot keine Möglichkeit zur Weiterentwicklung, aber einen gezielten Antrag auf Erweiterung konnte Stadtarchivarin Stefanie Hafner nicht feststellen. Dabei hätte die Zusammensetzung des Stadtrates nach Berufsgruppen eher eine Vergrößerung nachhaltig befürworten müssen: zwei Apotheker, drei Kaufleute, ein Tuchmacher, ein Gerber, zwei Wirte, ein Weinhändler und ein Uhrmacher. Immerhin bleibt bis heute der Hinweis auf Riedlingen erhalten, wenn es offiziell um den Beginn der Firmengeschichte der NSU geht.

Fabrikant Ferdinand Gröber hatte 1866 das Schloss Neufra samt Areal von der Fürstlich Fürstenbergischen Verwaltung um 23.000 Gulden ersteigert. Schon bald darauf begann er große Teile der historischen Gebäude abzubrechen und seine Herstellung von Strickmaschinen zu modernisieren. Dazu stellte er 1871 die Mechanikermeister Christian Gottlob Schmidt (*1844 Bietigheim, †1884 Neckarsulm) und Heinrich Stoll (*1847 Salach, † 1914 Reutlingen) ein.

40 Arbeiterinnen waren beschäftigt

„Der frühere Reitstall enthält in den unteren Räumen mehrere Magazine und daneben in einem Anbau die Dampfmaschine mit zehn Pferdestärken. in einem ungeheuer großen Saale mit Dampfheizung stehen 6 Zwirnmaschinen mit 800 Spindeln, 4 Spul–, 3 Haspel– und 1 Fachmaschine. Ferner sind hier, wie sonst in ganz Württemberg nicht zu finden, 24 amerikanische Strickmaschinen vorhanden, auf denen täglich 4—500 Paar Strümpfe gefertigt werden können. Es sind 40 Arbeiterinnen beschäftigt“, berichtet die Riedlinger Zeitung 1868.

Die Produkte wurden 1871 in Ulm, 1872 in Moskau und 1873 in Wien prämiert. Bereits 1871 wurden Schmidt und Stoll als Mechanikermeister bei Gröber beschäftigt. Sie gründeten am 27. Juli 1873 ihr eigenes Unternehmen in Neufra. Ferdinand Gröber verkaufte alle Strickmaschinenrechte an die beiden jungen Männer, die ihre Zukunft in der Selbständigkeit witterten. Sie verlegten die „Mechanische Werkstätte zur Herstellung von Strickmaschinen“ mit neun Personen am 25. Juni 1874 nach Riedlingen in ein Nebengebäude der Kehle’schen Mühle.

Umzug nach Riedlingen

Den Antrag zur Verpachtung hatte Josef August Kehles Witwe, Anna Maria, geborene Braun, am 8. Mai 1874 gestellt und genehmigt bekommen. „Ein 2 stockiges Gebäude [10 m lang — 5,50 m breit], die Tuchscheere, jetzt zu einer mechanischen Werkstätte eingerichtet, an der Schleifmühle, der erste Stock Stein sonst Fachwerk der erste Stock durchaus hohl u. heizbar. Der II. Stock eine heizbare u. eine unheizbare Werkstatt. Radstube ganz aus Brettern.“

Die Jungunternehmer bewarben ihr Geschäft in der Zeitung: „Unsere seit 1 Jahr in Neufra betriebene mechanische Werkstätte wurde nach Riedlingen verlegt. Die nunmehrige Benützung einer Wasserkraft sowie die Vermehrung unserer Arbeitskräfte setzen uns in den Stand, geehrte Arbeitgeber schnell zu bedienen. Insbesondere machen wir Strickwarenfabrikanten auf unsere Fabrikation von Strickmaschinen aufmerksam. Reparaturen werden billigst besorgt.“ Auch ein „geordneter junger Mann“ wurde als Lehrling gesucht.

Schmidt erhielt 1875 „ein Patent auf Strickmaschinen“ zuerkannt. Der Betrieb florierte. Auf der Riedlinger Gewerbeausstellung 1876 zeigten Schmidt & Stoll „Strickmaschinen mit Neuerungen durch eigene Erfindungen“. Weiteres Personal wurde gesucht: „Ein geordnetes Mädchen, welches auf der Maschine stricken kann oder sich dieser widmen wollte“ und „Strickerin, welche mit allen Arbeiten auf der Strickmaschine vertraut als Aufseherin in einer Strumpffabrik im Reichslande. Kost und Wohnung bei hohem Lohn im Hause“.

Trennung der Jungunternehmer

Christian Schmidt, der während seiner Riedlinger Zeit 1875 in Illingen, der Heimat seiner Frau Louise Banzhaf, heiratete, wurde 1876 ein Sohn Karl August geboren. Er blieb bis 1880 mit seiner Produktion von Strickmaschinen in Riedlingen und wechselte dann nach Neckarsulm.

Die beiden Jungunternehmer trennten sich „nach Streitigkeiten“ 1876. Stoll begann in Reutlingen neu und Schmidt blieb in Riedlingen bis 1880. Dann heißt es: Wegen Wegzugs nach Neckarsulm am 24.7. hier gelöscht. Dort setzte sich die Erfolgsgeschichte unter dem Markenzeichen NSU Neckarsulm mit der Herstellung von Fahrrädern und Motorrädern fort. Das Unternehmen entwickelte sich ab 1950 zum größten Zweiradhersteller der Welt.