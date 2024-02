Von den Tiefen des Meeres bis zum Mars

In Kürze startet die Kinder-Uni Oberschwaben in das Sommersemester 2024. Angeboten werden spannende Vorlesungen, in denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit den Kindern ganz unterschiedlichen Fragen nachgehen. Alle interessierten Kinder im Alter von etwa acht bis zwölf Jahren sind hierzu herzlich eingeladen. Veranstaltungsorte sind die „Hörsäle“ von Schulen in Bad Buchau, Ertingen, Riedlingen, Schemmerhofen und Unlingen. Die Teilnahme ist kostenlos. Folgende Vorlesungen finden statt:

Können sich Roboter verlieben?

Los geht's am Mittwoch, 28. Februar, mit der Vorlesung von Prof. Dr. Mathias Engel, Professor für IT-Anwendungen von der Hochschule Nürtingen-Geislingen. Er wird fragen „Können sich Roboter verlieben?“ und gemeinsam mit den Kindern der Rolle von Maschinen, Computern und Robotern in unserer Gesellschaft auf die Spur kommen. Beginn 14.30 Uhr. Wo? Donau-Bussen-Schule Unlingen.

Warum dürfen Journalistinnen und Journalisten nicht lügen?

Wahrheitsgemäße Berichterstattung ist eine wesentliche Säule unserer Demokratie. Am 13. März wird der Journalist, Prof. Dr. Christoph Fasel, der die deutsche Medienlandschaft in vielen Funktionen mitgeprägt hat, zusammen mit den Kindern fragen: „Warum dürfen Journalistinnen und Journalisten nicht lügen? Beginn 14.30 Uhr. Wo? Federseeschule Gemeinschaftsschule Bad Buchau.

Warum brauchen Kinder Rechte?

Weiter geht es dann nach den Osterferien. Zu Gast ist am 17. April Prof. Dr. Anja Reinalter von der Hochschule Kempten, Mitglied des Deutschen Bundestags. Sie wird fragen „Warum brauchen Kinder Rechte?“ Gemeinsam mit ihr werden die Kinder herausfinden, welche Rechte es für Kinder gibt und wie sie diese nutzen können. Beginn 14.30 Uhr. Wo? Mühlbachschule Schemmerhofen.

Was Fische sehen, was wir nicht sehen?

Am 15. Mai lädt die Kinder-Uni dann ins Kino Riedlingen ein. Auf dem Programm steht die Vorlesung „Was Fische sehen, was wir nicht sehen?“ Prof. Dr. Nico Michiels von der Universität Tübingen, wird als Experte für Evolutionszoologie mit den Kindern in die Tiefe des Meeres abtauchen und Einblicke in seine faszinierende Forschungsarbeit geben. Beginn 14.30 Uhr. Wo? Lichtspielhaus Riedlingen. Mit organisatorischer Unterstützung der Josef-Christian-Gemeinschaftsschule Riedlingen.

Warum fliegen wir zum Mond und zum Mars?

Am 12. Juni geht es weiter mit der Experimentalvorlesung „Warum fliegen wir zum Mond und zum Mars?“. Zu Gast ist Joachim Lerch, Pädagoge, Buchautor und Vater der „Science Days“. Mit ihm werden die Kinder ins All reisen und dabei vieles über die technischen Herausforderungen und Weltraumflüge kennenlernen.

Beginn: 14.30 Uhr. Wo? Kulturhalle Ertingen. In Zusammenarbeit mit der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule Ertingen.

Weitere Infos zu den Veranstaltungen gibt es unter www.kinderuni-oberschwaben.de. Eltern können ihre Kinder auf dieser Website registrieren und zu den einzelnen Vorlesungen anmelden.