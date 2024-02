Von Anfang an nur Übergangslösung

(sz) Die Kooperation zwischen dem Schulkindergarten und dem städtischen Kindergarten in der Eichenau endet. Das teilt die Stadt mit. Der Schulkindergarten St.-Maria bleibt in Riedlingen.

Die Kinder und Mitarbeiterinnen des städtischen Kindergarten Eichenau und des Schulkindergartens St.-Maria haben, wie es in der Pressemitteikung heißt, vier ereignisreiche Jahre miteinander verbracht. Im Sommer diesen Jahres endet nun die Kooperation der beiden Einrichtungen. Der Schulkindergarten zieht in freie Räumlichkeiten der St.-Elisabeth-Stiftung im Wohnpark St.-Barbara auf dem Gelände des Alten Krankenhauses. Die Stadt wird die freiwerdenden Räumlichkeiten für eigene Betreuungsplätze nutzen. Die Partnerschaft zwischen Kindern mit und ohne körperliche oder geistige Beeinträchtigung soll trotzdem weitergeführt werden, heißt es weiter.

Die Anfangsphase der Kooperation fiel direkt in die Zeit der zahlreichen Corona-Einschränkungen und Lockdowns. Das war herausfordernd, trotzdem hat sich eine sehr gute und bereichernde Kooperation zwischen den Kindern sowie ihren Erzieherinnen und Familien entwickelt.

Dass die Kooperation in dieser Form nun endet, bedauert die Stadt Riedlingen ebenso wie die Verantwortlichen der St.-Elisabeth-Stiftung, die Träger des Schulkindergartens ist. Der Grund dafür ist jedoch nachvollziehbar: Die Räumlichkeiten im Eichertweg 16 sind auf Dauer zu beengt für beide Einrichtungen. Sie wurden von der Stadt Riedlingen kurzfristig hergerichtet und zur Verfügung gestellt, als der Schulkindergarten, welcher Kinder zwischen drei und sechs Jahren mit körperlicher oder geistiger Behinderung betreut und fördert, im Sommer 2020 dringend eine Bleibe gesucht hat.

Von Anfang an war klar, dass es sich nur um eine Übergangslösung handelt. Ab September 2024 wird die St.-Elisabeth-Stiftung nun ihre neuen und hellen Räumlichkeiten im Wohnpark St. Barbara für die Gruppe nutzen. Christian Geier, Leiter des Bereiches Bildung und Entwicklung, bei der St.-Elisabeth-Stiftung, sagt dazu: „Die Stadt hat es 2020 kurzfristig möglich gemacht, dass der Schulkindergarten St.-Maria in Riedlingen bleiben konnte - dafür sind wir sehr dankbar. Die räumliche Situation am aktuellen Standort ist aber sehr beengt.“

Auch Bürgermeister Marcus Schafft bedauert das Ende der direkten Kooperation in der Eichenau, betont jedoch, dass die Zusammenarbeit damit nicht endet. „Ich freue mich, dass wir den Schulkindergarten St.-Maria für den westlichen Landkreis in Riedlingen halten konnten. Das liegt in unserem Interesse und im Interesse der betroffenen Kinder und Familien. Auch nach der anstehenden räumlichen Veränderung werden unsere städtischen Kindertageseinrichtungen mit dem Schulkindergarten in Kontakt bleiben und neue Formen der Kooperation entwickeln.“

Für die Stadt Riedlingen haben die Veränderungen auch einen positiven Aspekt: Die freiwerdenden Räumlichkeiten in der Eichenau können für die Erweiterung des eigenen Platzangebotes genutzt werden.