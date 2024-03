Vom Bach bis zum Biber

Wasser ist für uns so selbstverständlich, dass wir es kaum noch als etwas Besonderes wahrnehmen, außer es ist zu viel oder zu wenig davon da. Der Weltwassertag am 22. März steht in diesem Jahr unter dem Motto „Wasser für Wohlstand und Frieden“. Mit diesem Jahresthema wollen die Vereinten Nationen weltweit die Wichtigkeit nationaler und internationaler Zusammenarbeit in Bezug auf die UN-Ziele für Nachhaltige Entwicklung in den Fokus der Menschheit gerückt werden, teilen die Gewässerführer Schwäbische Donau mit.

In der Zeit vom 16. bis 24. März können große und kleine Wasserfreunde das Lebenselixier einmal mit ganz anderen Augen sehen, heißt es. Dann geht es in Baden-Württemberg mit den Gewässerführern der WBW Fortbildungsgesellschaft auf spannende Entdeckungstouren entlang der Flüsse Alb, Brenz, Donau, Dreisam, Elz, Glems, Jagst, Kocher, Neckar, Rems, Wutach und ihren Nebengewässern. Nach dem Motto „Gewässer erleben - vor deiner Haustür!“ erfahren Erwachsene und Familien mit Kindern auf abwechslungsreichen Führungen, was die Gewässer in unserer Heimat so besonders macht.

Im Bereich Riedlingen wird folgende Führung angeboten: Freitag, 22. März, 13.30 bis 17 Uhr, Naherholungsgebiet Mißmahl'sche Anlage einst und jetzt, Treffpunkt Eingang Mißmahl'sche Anlage/Hochwasserkanalbrücke, die Strecke ist etwa sieben Kilometer lang, Gewässerführer ist Helmut Emrich. Anmeldung bis 19. März an Helmut Emrich unter der Telefonnummer 07371/2541 oder per Mai unter [email protected]

Mehr als 140 Frauen und Männer sind in Baden-Württemberg als Gewässerführer aktiv. Sie wurden durch die WBW Fortbildungsgesellschaft im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg ausgebildet. Gewässerführer geben ihr Wissen das ganze Jahr über anschaulich und mit viel Engagement an andere Menschen weiter.

Weitere Infos unter www.gewässerführer.de, Fragen per Mail an [email protected] oder telefonisch unter der Nummer 0721/824489-20.