Am 7. Februar 2024 erscheint das neue Programm der Volkshochschule (VHS) Donau-Bussen für das Sommersemester. Anmeldungen für die neuen Kurse sind ab diesem Tag telefonisch, per E-Mail oder über die Homepage möglich.

Große Nachfrage bei Bewegungsangeboten

Im neuen Programm ab dem 19. Februar sind alle klassischen VHS-Themenbereiche wieder dabei. Die VHS habe ein breit gefächertes Angebot entwickelt, um den vielfältigen Interessen und Bedürfnissen der Bürger gerecht zu werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Von gesellschaftlichen und berufsbezogenen Themen, Kursen rund um Gesundheit, Fitness und Entspannung über Sprach- und Kreativkurse bis zu Angeboten für Familien und Kinder sei für Jeden etwas dabei. „Besonders gefragt sind immer die Bewegungsangebote im Bereich Gesundheit wie Yoga, Pilates und Gymnastik. Während wir bei den Erwachsenen eigentlich immer alle Teilnehmer unterbringen können, gibt es bei den Kinderangeboten lange Wartelisten“, sagt VHS-Leiterin Melanie Hubeny. Das gelte auch für die Schwimmkurse der Außenstelle Ertingen und die Selbstverteidigungskurse, die in Langenenslingen und Uttenweiler angeboten werden.

Service- und Gesundheitsthemen sowie Ausflüge

Zum ersten Mal findet am 19. April ein Vortrag zum Thema „mein Wärmeprojekt“ mit Berthold Lesch statt. Er beantwortet Fragen rund um die Heizungssanierung. Es sollen sowohl die gesetzlichen Rahmenbedingungen geklärt werden als auch die Fördermöglichkeiten und die passende Wahl des Wärmeerzeugers.

Medizinisch dem Thema „Lipödeme“ wird sich das Arzt-Patienten-Forum der Kassenärztlichen Vereinigung am 7. Mai widmen. Als Referentin konnte die VHS die Biberacher Ärztin Katrin Kofler gewinnen. „Die Fachärzte nehmen sich da viel Zeit, es ist möglich, sich ausführlich über das Thema zu unterhalten“, betont die vhs-Leitung. Ein weiterer Vortrag befasst sich mit dem Thema Herzkrankheiten am 30. April. Dr.Winfried Haerer von der Herzklinik Ulm erläutert, wie man durch rechtzeitige Therapie Herzkrankheiten verhindern oder mit ihnen leben kann.

Eine Kunstfahrt ist für den 15. Juni geplant. Dann lädt die VHS in Kooperation mit dem Kunstkreis 84 Riedlingen zu einem Ausflug ins Forum Würth nach Rorschach in der Schweiz ein. „Es ist eine der bedeutendsten privaten Kunstsammlungen Europas“, so die Leiterin der Volkshochschule.

Darüber hinaus sind viele weitere Kurse geplant - insgesamt sind es bis Ende Juli 150 an der Zahl, die das Programm Frühling/Sommer umfasst. Dazu gehören wie gewohnt Kinder-, Sport-, Sprach- und Kochkurse, Livestreams sowie Online-Formate. Gesundheit und Bewegung bleibt der größte Bereich im VHS-Angebot.

Auch in den sechs Außenstellen gibt es wieder neue und bewährte Angebote. Nach längerer Pause gibt es in der Außenstelle Uttenweiler gleich zwei neue Italienischangebote. Bereits am 29. Februar startet der Kurs „Italienisch für Anfänger“ mit sechs Abenden. Am 19. März wird italienisch gekocht und dabei viele wichtigen Vokabeln gelernt.

Passend zum Sommer gibt es auch wieder einige Angebote, die im Freien stattfinden. So findet zum Beispiel bei der Außenstelle Langenenslingen eine Orchideenwanderung im Warmtal am 26. Mai statt sowie am 26. Juni eine Führung im Steinbruch in Gauingen. Kinder können sich in der Außenstelle Altheim auf die Suche nach den Vögeln des Waldes machen und ihr Leben erkunden.

Bei der Außenstelle in Dürmentingen gibt der Garten- und Landschaftsbauer Bruno Groß-Auerbacher Tipps und Anregungen wie man Gartenträume selbst gestalten und pflegen kann. Beispiele gebauter Gärten mit Plänen, Fotos und Realisierungs- und Pflegetipps werden im Kurs besprochen.

Unterwegs mit dem Nachtwächter durch Riedlingen kann man am 22. März um 19.30 Uhr mit Peter Bucher sein. Diese Führung eignet sich für Familien und ist für Kinder kostenfrei.

Unter der Überschrift „biologische Vielfalt erleben von der Schwäbischen Donau zur Schwäbischen Alb“ gibt es einen Workshop zum „Riedlinger Naturguide“. Dieser Workshop richtet sich an Interessierte, denen die Erhaltung und der Schutz unserer Natur ein Herzensanliegen ist, die dabei gerne Wissen weitergeben und Menschen für die kleinen und großen Wunder der Natur begeistern wollen. Die Infoveranstaltung dazu findet am 11. April um 19 Uhr statt.

Fast so viele Kursteilnehmer wie früher

Rund 1.400 Teilnehmer haben die Kurse der VHS im vergangenen Wintersemester besucht. Einen Trend hin zu bestimmten Kurse gebe es zwar nicht, sagt Hubeny. Die Teilnehmer meldeten sich aber immer kurzfristiger zu den Kursen an. Zudem seien Online-Angebote nicht mehr so stark nachgefragt. „Die Volkshochschule lebt von den Begegnungen der Menschen gerade in unserer ländlichen Region. Im Jahr 2023 hat sich der positive Trend fortgesetzt, es haben wieder deutlich mehr Menschen Kurse besucht als 2022 und wir sind nahezu wieder zu alter Stärke zurückgekehrt“ sagt sie.

Anmeldungen für Kurse und Veranstaltungen sind ab 7. Februar über die Internetseite der VHS Donau-Bussen möglich unter: