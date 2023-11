Seit vergangenen Montag sorgt ein großer mobiler Kran direkt vor dem Hochhaus in der Hindenburgstraße für Aufsehen. Der lange Kranarm ragt bis weit über das Gebäude, immer wieder werden Stangen und Rohre auf das Dach abgelassen. Grund dafür sind Modernisierungsarbeiten an der bestehenden Mobilfunkanlage, die das Handynetz deutlich schneller machen sollen.

Neue mobile Datenautobahn

Alle bisherigen Antennen und Antennen-Träger auf dem Dach des Hochhauses werden dafür komplett demontiert und durch neue, moderne Antennen-Technik ersetzt, erklärt Vodafone-Konzernsprecher Volker Petendorf auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung.

„Wir bauen für die Menschen vor Ort eine neue mobile Datenautobahn, indem wir zusätzliche Antennen installieren und die Breitbandkapazitäten in unserem Mobilfunknetz deutlich verstärken“, erklärt er.

Während den Bauarbeiten kann es zu Ausfällen im Handynetz kommen. (Foto: Markus Falk )

Mehr als 2.000 Menschen sollen profitieren

Zu den bisherigen Technologien in den Frequenzbereichen GSM 900 für mobiles Telefonieren sowie LTE 800 und LTE 2100 für mobiles Telefonieren und mobile Breitbandnutzung kommen zusätzlich die Frequenzbänder 700, 900 und 1.800 für mobile Breitbandnutzung hinzu.

„Damit verdreifachen wir die Breitbandkapazitäten im Einzugsgebiet dieser Station“, so der Pressesprecher. Mehr als 2.000 Menschen sollen vom Ausbau des Netzes profitieren.

30 Prozent mehr mobiler Datenverkehr pro Jahr

Hintergrund der Modernisierung ist laut Vodafone ein zunehmender mobiler Datenverkehr im Landkreis Biberach von aktuell mehr als 30 Prozent pro Jahr. Die Menschen surfen also immer stärker im mobilen Internet, ob aus beruflichen Gründen oder um soziale Medien zu nutzen, Videos in HD-Qualität anzuschauen, Events aus Kultur und Sport im Live-Stream zu verfolgen oder sich in Nachrichtenportalen von Medienhäusern zu informieren.

Dieser starken Nachfrage der Bevölkerung wolle man mit dem Ausbau des LTE-Netzes und dem Aufbau des 5G-Netzes Rechnung tragen.

Einschränkungen bis Ende November möglich

Die Arbeiten an der Mobilfunkstation sollen voraussichtlich noch bis zum 23. November andauern. Der Mobilfunkverkehr wird während der Bauarbeiten über die umliegenden Stationen geführt. Dabei ließen sich vorübergehende Einschränkungen bei einzelnen Kunden leider nicht ganz vermeiden, sagt Petendorf.

„Wir bitten die betroffenen Kunden um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten.“ Die Einschränkungen reichten dabei von einem schwächeren Netz bis zu gar keinem Empfang in der Bauphase.