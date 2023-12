Virtuose Musizierkunst am Flügel begeistert die Zuhörer

Aus musikalischer Sicht hätte das Jubiläumsjahr der Conrad Graf-Musikschule Riedlingen zu ihrem 50jährigen Bestehen nicht beeindruckender abgeschlossen werden können. Wie Shoko Hayashizaki und Michael Hagemann als Piano-Duo ein Konzertprogramm der ganz besonderen Art präsentierten, wurde zurecht mit Standing Ovations gewürdigt. Mitreißende Musizierkunst zeigte die hohe Meisterschaft der beiden Künstler.

Nicht wenige der Zuhörer im vollbesetzten Refektorium erinnerten sich wohl an die Konzerte vor Jahren am zweiten Weihnachtsfeiertag im Adlersaal in Altheim, als das junge japanisch-deutsche Piano-Duo sein Können präsentierte. Entsprechend herzlich war bereits der Eingangsapplaus zu einem Konzert, das in meisterlicher Interpretation für manchen Konzertbesucher in weniger bekannte Gefilde führte. Angeleitet von Hagemanns sachorientierter Moderation spannte sich von pulsierend voluminösen Klängen bis zu ziselierend fein gesponnen Perioden über mehrere Jahrhunderte hinweg ein weiter Bogen über selten gehörte Klavierkunst vom Feinsten.

Bereits der Programmauftakt weckte bei manchem Besucher Erstaunen: Wenig bekannt dürfte „Schafe können sicher weiden“ von Johann Sebastian Bach sein. Mit angenehm linearen Phasen führte das Musiker-Ehepaar damit in den Konzertabend ein. Über Michaels dezenter Mitgestaltung im Bassbereich des Flügels konnte sich Shoko mit weichen und doch bestimmten Klängen im Spiel zu vier Händen den für melodische Aspekte benötigten Raum verschaffen.

Ignaz Moscheles war ein Bewunderer Bachs mit interessanten geschichtlichen Bindungen zu Riedlingen über Conrad Graf hinaus. Wie Bach in seinem „Wohltemperierten Klavier“ schrieb Moscheles als tägliche Studien einen Cyclus von 59 vierhändigen Charakterstücken in allen Dur-und Moll-Tonarten. Jedes Stück in beliebiger Länge besticht durch seinen eigenen Charakter. Aus diesem Fundus haben die beiden Künstler eine Vielzahl dieser ganz unterschiedlichen Studien ausgewählt: Flott und heiter ein Galopp, fließend mit klarer Melodie eine Canzonetta, harmonisch auch im voluminösen Bereich mit rhythmischen Beigaben eine Mazurka. Die verblüffende Virtuosität beider Partner beim Allegro agitato in fis-Moll bestach ebenso wie die geradezu liebevoll einfühlsam klanglich zurückgenommen Phasen eines Andantino in Fis-Dur oder die aufsteigenden Klänge einer Aria der chromatischen Tonleiter. Die beiden Pianisten gaben eine beeindruckende Vorstellung und Interpretation des äußerst vielseitigen Melodien-und Akkordschatzes von Moscheles. Lineare Passagen, auf Akkorden basierend, wechselten mit geradezu akrobatischer Virtuosität in oft atemberaubendem Tempo. Rauschend eine Tyrolienne in Ges-Dur, melodiös vor allem in der tonlich abgerundeten Wiedergabe der Melodie in einem Adagio in Ges-Moll. Doch überall waren Tonleitern versteckt.

Ignaz Friedmann in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts galt als bester Chopin-Interpret und der virtuoseste Pianist Europas. Melodischer Charme in Linien und kurz angesetzte staccatoartige Passagen kennzeichneten den ersten seiner fünf vorgestellten Walzer. Als Gegensatz ein weiteres Werk voluminös, mitreißend, garniert mit zauberhaft filigran hüpfenden Passagen, von Shokos feder leichter Musizierkunst bestens interpretiert. In jedem der fünf Beispiele leuchtete der Dreiertakt in einem anderen Licht.

Nicht weniger schwungvoll mit seinen bekannten Themen, fast zum Mitsingen einladend, der Frühlingsstimmen-Walzer von Johann Strauß. Einladend erquickende Phasen zum Atemholen in der mit vielen Einzelheiten durchdachten Interpretation weiteten sich zu einem vor Temperament und Virtuosität sprühenden Feuerwerk.

Das „Grand Duo a quatre mains pour le pianoforte“ von Leopoldine Blahetka bezeichnete Hagemann als Krönung des Konzerts. Die Komponistin aus Guntramsdorf bei Wien lebte in der Mitte des 19.-Jahrhunderts, kannte Franz Schubert und war die einzige Klavierschülerin von Beethoven. Das einleitende Allegro moderato modellierte Shoko mit melodisch klarer Thematik über der weitgehend dezenten Mitgestaltung durch ihren Ehemann im Bassbereich. Es wuchs zu temporeichen Sequenzen mit beachtlichem Volumen, um abrupt delikate Passagen einzubauen. Das Übergreifen der Hände im vierhändigen Musizieren zeugte von der durchdachten Vorbereitung für ein bedeutsames Klangerlebnis. Auch im Scherzo mit seiner unglaublichen Virtuosität konnte man liedgemäße Motive erkennen, wobei die Pianoklänge der Pianistin einfach bezaubernd waren. Ein fast lyrisches Thema im Andantino wurde in vielfarbigen Variationen zu einem ungemein bunten Klangbild erweitert. Ob als Meno vivo oder als pulsierendes Allegro, faszinierend in ungemein zügigem Tempo, oder als beseeltes Adagio, das Zuhören war ein ungetrübter Genuss. Nachdem im Allegro vivace das Eingangstempo wieder aufgenommen worden war, beschloss ein in allen Bereichen mitreißendes Finale ein wahres Klavierkunstwerk. Wohlverdient war der lange anhaltende tosende Applaus im Konzertraum auch im Sinne von Waltraud Wolf und dem Förderverein der Conrad Graf-Musikschule. Mit diesem selten zu hörenden Klavierabend als Benefizkonzert in der herausragend bestechenden Meisterschaft des sympathischen Duos könne das 50jährige Bestehen der Schule nicht besser und nachhaltiger abgeschlossen werden.