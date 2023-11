Für Romina Moyal war Israel bis vor wenigen Wochen zur neuen Heimat geworden. In Riedlingen und Daugendorf aufgewachsen, wanderte sie 2008 aus, nahm die israelische Staatsbürgerschaft an und gründete eine Familie. Nach den jüngsten brutalen Angriffen der Terrororganisation Hamas floh sie mit ihren Kindern zu Verwandten nach Riedlingen, ihr Verlobter blieb zurück und kämpft nun in der Armee. Wann sie sich wiedersehen, ist unklar.

Raketen vom Balkon aus gesehen

Knapp neun Kilometer Luftlinie entfernt vom Gazastreifen liegt die Wohnung von Romina Moyal. „Als wir vor vier Jahren aus dem Süden von Israel nach Aschkelon gezogen sind, haben wir uns an die Raketen der Hamas gewöhnen müssen. Wir konnten sie sozusagen von unserem Balkon aus sehen“, sagt sie. Der Raketenabwehrsystem Iron Dome, auf Deutsch eiserne Kuppel, hat bis dahin zuverlässig alle Angriffe abgewehrt.

Viele Menschen wissen nicht, dass wir täglich mit dem Terror leben müssen. Romina Moyal

Kinderzimmer als Schutzraum

Doch die Angriffe der Hamas am 7. Oktober haben für Moyal und ihre Familie alles verändert. Sie erinnert sich, wie es begann: „Am Freitagabend war noch alles okay, aber am Samstagmorgen haben wir um 6.30 Uhr einen Riesenknall gehört.“ Zuerst seien zwei Raketen über den Himmel geflogen, kaum danach Hunderte, sagt sie.

Daraufhin seien sie mit ihren vier Kindern sofort in den Schutzraum unserer Wohnung geflohen. „Wir haben das Kinderzimmer dafür umgebaut.“ Bis um 13.30 Uhr haben sie den Raum dann nur kurz verlassen aus Sorge vor weiteren Angriffen. Ihr Verlobter, der Berufssoldat ist, wurde mittlerweile von der Armee einberufen.

Innerhalb von 20 Minuten evakuiert

Nach zwei Tagen und unerträglichen Stunden im Schutzraum sei dann klar gewesen, dass Krieg ist. „Als wir in kugelsicheren Westen von der Armee evakuiert wurden, mussten wir innerhalb von 20 Minuten unsere gesamten Sachen packen und konnten nur das Nötigste mitnehmen.“

Nachdem wir diese schrecklichen Tage erleben mussten, war für uns aber klar, dass wir Israel verlassen müssen, um meine Kinder schützen zu können. Romina Moyal

Dass sie überhaupt evakuiert wurden, war nur möglich, weil ihr Verlobter in der Armee dient. „Wir waren darüber zwar überglücklich, aber die meisten unserer Nachbarn mussten sich selbst um ihr Schicksal kümmern, das war schon hart“, so Moyal.

Immer noch Vertrauen in die Armee

Zunächst waren sie und die Kinder sicher in einer Kaserne der Armee untergebracht. „Nachdem wir diese schrecklichen Tage erleben mussten, war für uns aber klar, dass wir Israel verlassen müssen, um meine Kinder schützen zu können.“ Ihr Sicherheitsgefühl habe zwar stark gelitten, trotzdem habe sie weiter Vertrauen in die Armee, betont Moyal.

Probleme bei der Einreise

Mit dem Wunsch, gemeinsam mit ihren Kindern zur Familie nach Riedlingen zur reisen, bahnte sich dann der nächste Schock für die Familie an. Zwar stand ihr Familienname auf einer Krisenliste der Deutschen Botschaft, doch nur Moyal selbst sollte nach Deutschland einreisen dürfen.

„Ich konnte meine Kinder doch nicht alleine in Israel lassen, das war einfach unglaublich.“ Nachdem die Botschaft einwilligte, kam das nächste Problem: Ihre zwei Stiefkinder durften zunächst nicht mit, obwohl ihr Ex-Mann einverstanden war.

Kritik an der Deutschen Botschaft

Nachdem die Botschaft auch hier einwilligte, begannen weitere Schwierigkeiten. Da sie den Flug nach Deutschland selbst organisieren musste, kamen enorme Kosten von 4500 Euro und Probleme bei der Buchung auf die Familie zu. „Mein Cousin in Deutschland konnte dann schließlich einen Flug buchen, ansonsten hätte es nicht geklappt“, sagt Moyal.

Wir wollten nicht, dass man uns als Israelis erkennt. Romina Moyal

Maßlos enttäuscht sei sie deshalb von der Deutschen Botschaft. „Immerhin bin ich noch deutsche Staatsbürgerin. Und andere Länder haben ihre Staatsangehörigen reihenweise ausgeflogen.“

Kinder schon in Vereinen angemeldet

Nach einem Zwischenstopp in Griechenland sind sie am 18. Oktober später schließlich in München gelandet. Zwar habe sie gewusst, dass nun keine Gefahr mehr bestehe, trotzdem sei sie vor allem nach der Landung sehr verunsichert gewesen. „Schon beim Zwischenstopp in Griechenland habe ich mit meinen Kindern nur auf Englisch gesprochen. Wir wollten nicht, dass man uns als Israelis erkennt“, sagt sie.

In Riedlingen fühle sie sich nun sicher, auch die Kinder seien schon in Vereinen angemeldet worden. Nach vielen Pro-Palästinensischen Demonstrationen in Deutschland und Anfeindungen gegen Juden war sie zunächst unsicher, wie die Stimmung gegenüber Israelis hierzulande ist. „Ich habe leider das Gefühl, Israel muss sich rechtfertigen für das, was es tut. Viele Menschen wissen nicht, dass wir täglich mit dem Terror leben müssen.“

Ich habe auch Mitleid mit den Menschen im Gaza-Streifen und es sollte ihnen auch geholfen werden. Mit der Hamas aber kann man nicht verhandeln. Romina Moyal

Auch Mitleid mit Palästinensern

Sicher ist sich Moyal dagegen, wie der Konflikt im Nahen Osten gelöst werden könnte. Man rede immer von einer Zweistaaten-Lösung, doch mit welcher Führung, frage sie sich.

„Ich habe auch Mitleid mit den Menschen im Gaza-Streifen und es sollte ihnen auch geholfen werden. Mit der Hamas aber kann man nicht verhandeln.“ Sie wolle Israel auslöschen. Deshalb müsse man diese Terrororganisation zerschlagen, sagt sie.

Regelmäßig Kontakt zu Verlobtem

Seit den Angriffen habe sie nicht ein einziges Mal geweint, erzählt Moyal. „Normalerweise bin ich ein sehr emotionaler Mensch, der bei positiven und negativen Erlebnissen sehr nah am Wasser gebaut ist.“ Doch allein schon für ihre Kinder habe sie sich einen Schutzpanzer angelegt, um zu funktionieren.

Mit ihrem Verlobten schreibe oder spreche sie mindestens einmal am Tag. „Wir reden fast nie über den Krieg“, sagt sie. Was passiere, wenn ihr Schutzpanzer einmal aufbreche, wisse sie nicht. „Dann brauche ich wahrscheinlich psychologische Betreuung.“

Rückkehr ungewiss

Wann Moyal mit ihren Kindern wieder nach Israel zurückkehren kann, weiß bisher niemand. „Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich je wieder in unsere Wohnung zurückkehren möchte.“ Gemeinsam mit ihrem Verlobten überlegt sie deshalb, dauerhaft nach Deutschland zurückzukehren. „Doch zuerst muss er das Land verteidigen, das zu meiner zweiten Heimat geworden ist“, sagt sie.