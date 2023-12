Vor 50 Jahren ist die Jugendmusikschule Riedlingen gegründet worden. Es war ein Kraftakt und zwei beherzten Männern zu verdanken: Josef Frede und Georg Buck. Der eine Lehrer am Gymnasium mit dem Anspruch, jungen Menschen eine musikalische Bildung auch außerhalb der Blasmusikvereine zukommen zu lassen, der andere als Kämmerer in den Diensten der Stadt und ebenfalls der Musik zugetan.

Wagnis mit Starthilfe

Nachdem der Wunsch, sie als städtische Einrichtung etablieren zu können, scheiterte, half eine von Buck eingestellte und vom Riedlinger Gemeinderat schließlich bewilligte 20.000-Mark-Starthilfe, das Wagnis einzugehen. Die finanzielle Situation war immer wieder prekär und ist es auch im Jubiläumsjahr. Dennoch gilt die heute nach dem berühmten und aus Riedlingen stammenden Klavierbauer Conrad Graf benannte Einrichtung als Erfolgsgeschichte. Organisiert ist sie nach wie vor als Verein, getragen von der Stadt und den Umlandgemeinden, die entsprechend der Schülerzahl um finanzielle Unterstützung ersucht werden. Da dies freiwillig geschieht, kommt nicht jede hierbei umfänglich nach und Bürgermeister als Vorstandsmitglieder erkennen eine Überforderung ihres Gemeindesäckels.

Kommunen stellen Räume bereit

Wesentlichen Anteil haben die Kommunen überdies bei der Bereitstellung von Räumen, in denen auch in Außenorten unterrichtet werden kann. Ganz entscheidend ist hier der Beitrag der Stadt Riedlingen, die nach vielen mehr oder minder geeigneten Quartieren - im einstigen Hospital zum Heiligen Geist, im Manopp-Haus und Schulen - das alte Schulhaus in der Schulgasse sanieren ließ und der Einrichtung zur Verfügung stellte. Dies wird von allen Beteiligten als Glücksfall gewertet und die Einweihung 2003 von dem langjährigen Vorsitzenden Gerhard Reichelt als Höhepunkt in seiner Amtszeit gewertet, „ein Traum“ schwärmt er.

Lohnkürzungen zur Rettung

Josef Frede übernahm nach der Gründung im September 1973 nicht nur die Schulleitung, sondern auch den Posten des Vereinsvorsitzenden. Schon er war mit finanziellen Engpässen konfrontiert. Im elften Jahr ihres Bestehens erkannte er das „Hauptproblem im kulturpolitischen Bekenntnis zu einer Jugendmusikschule, im Ja oder Nein zu dieser freiwillig einzurichtenden Bildungsstätte“. Neben der Stadt sah er damals „auch die Umlandgemeinden“ gefordert. Georg Buck stand ihm als Verwaltungsleiter zur Seite. Als Frede 1985 einen Herzinfarkt erlitt, folgte ihm Gerhard Reichelt als Vorsitzender, dessen erfolgreiches, teils aber auch nervenaufreibendes Wirken bis 2007 dauerte. In bitterer Erinnerung geblieben ist ihm die Notwendigkeit von Lohnkürzungen, um die Musikschule vor der Pleite zu retten. Die Lehrer zogen, der Not gehorchend, mit. Als Stellvertreter war die ganzen Jahre Eugen Heinzelmann an Fredes und Reichelts Seite.

Die ersten Mutter-Kind-Gruppen

Die Schulleitung wurde Gisela O’Grady-Pfeiffer übertragen, einer Fachfrau mit einem hohen künstlerischen und pädagogischen Anspruch. Sie führte die ersten Mutter-Kind-Gruppen ein. Ihr Ansinnen, Spielkreise als Ergänzungsfächer zur Pflicht zu machen, um das Zusammenspiel zu üben, aber auch Auftritte bewerkstelligen zu können, war nicht finanzierbar.

Spendenaufruf an 150 Firmen

Nach einem kurzen Triumvirat mit Gisela O’Grady-Pfeiffer, Wolf Schreer und Reinhold Gruber in der Schulleitung übernahm Gruber diese 1994 alleine und führte sie bis zum Schuljahresende 2022. 2007 übernahm Julia Sander den Vorsitz des Musikschulvereins. Ihr folgte 2014 Werner Blank, der sich wie seine Vorgänger vor großen Aufgaben sah, die Musikschule finanziell über die Runden zu bringen. Es gelang ihm im Benehmen mit der aktuellen Verwaltungsleiterin Stefanie Lohner nur mit einem dringenden und letztlich erfolgreichen Spendenaufruf an 150 Firmen in der Raumschaft und dem Appell an die Gemeinden, Sonderzuschüsse zu leisten. Das Geld der Gemeinden spielt nicht zuletzt eine große Bedeutung beim Zuschuss des Landes. Es bezahlt zehn Prozent der Lohnkosten des Lehrpersonals, allerdings nur in der Höhe, die auch die Kommunen aufbringen.

Die Musikvereine profitieren

Davor waren es Schulleiter Reinhold Gruber und Klaus Jäger, nach Georg Buck von 2000 bis 2014 Verwaltungsleiter, die von Gemeinderatsitzung zu Gemeinderatssitzung reisten, um mehr Unterstützung für die Musikschule zu erhalten. Sie blieben nicht ungehört, wenn auch nicht immer im erhofften Ausmaß.

Fürchteten die Musikvereine in der Musikschule lange eine Konkurrenz, so gelang es während der Amtszeit von Gruber, sie von den Qualitäten einer professionellen Ausbildung ihres Nachwuchses durch Musikschullehrer und -lehrerinnen zu überzeugen. Gruber war immer stolz auf die Erfolge der jungen Bläser beim Kreisjugendmusiktag, wovon letztlich die einzelnen Musikvereine profitierten. Am Hauptort selber wurde das „Riedlinger Modell“ in Kooperation mit der Stadtmusik und der Joseph Christian-Schule eingerichtet, das bereits Grundschüler an Blockflöte, Trommeln, Gesang und Streichinstrumente führen soll. Auch eine Bläserklasse wurde in der Zusammenarbeit eingerichtet.

Musikalische Früherziehung intensiviert

Unterricht an den Instrumenten wird an der Musikschule erteilt. Dafür verantwortlich ist vor allem Michael Reiter, heute stellvertretender Schulleiter der Musikschule. Vor allem seine Vorgängerin Ulrike Fetsch war es, die das Riedlinger Modell beförderte, die musikalische Früherziehung intensivierte und dazu auch in die Kindergärten der Umgebung ging. Die Corona-Pandemie setzte dieser erfolgreichen Arbeit ein jähes Ende. Derzeit wird sie wieder aufgebaut.

Vermehrt auch Erwachsene als Schüler

Mit Otto Langlois als Stellvertreter betrieb Werner Blank die 2015 erfolgte Umbenennung der Jugendmusikschule Riedlingen in Conrad Graf-Musikschule. Das Ansinnen dahinter: Die Musikschule aus der reinen Jugendarbeit herauszuführen und vermehrt auch Erwachsene als Schüler zu gewinnen. Auch steht nicht mehr „Riedlingen“ hinter dem Namen, sondern als nähere Erklärung: Musikalische Bildung für alle in der Raumschaft Riedlingen. Blank zog sich 2021 zurück. Zu seinem Nachfolger wurde Riedlingens Bürgermeister Marcus Schafft gewählt, zum Stellvertreter Ralf Uhl. 2022 übernahm Christine Kohnen die Schulleitung von Reinhold Gruber. Sie allerdings stellte nach einem Jahr fest, dass sie sich weiterhin mehr ihrer pädagogischen und therapeutischen Aufgaben widmen möchte und kündigte die Leitungsfunktion auf. Erste Gespräche mit möglichen Nachfolgern finden derzeit statt.

Förderverein aus der Taufe gehoben

Gerhard Reichelts Bestreben war auch die Gründung eines Fördervereins. 2006 gelang es ihm, Ludwig Geißinger als Vorsitzenden zu gewinnen, so dass er aus der Taufe gehoben werden konnte. Seit 2009 steht ihm Waltraud Wolf vor. Der Verein konnte dank vieler Benefizveranstaltungen, den Erlösen aus dem Sommerfest, aber auch Spenden inzwischen mehr als 100.000 Euro vor allem für die Anschaffung von Instrumenten an die Musikschule überweisen.