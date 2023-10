VHS bietet Seminar Immobilienübertragung zu Lebzeiten an

Die Volkshochschule Riedlingen, Außenstelle Altheim, bietet ein Seminar zum Thema „Immobilienübertragung zu Lebzeiten“ an. Es findet statt am Montag, 16. Oktober, 19 bis 21 Uhr in Altheim , Martinshaus, Pfarrgasse 1 (neben der Kirche). Die Leitun hat der Notar Michael Kopf. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Michael Kopf informiert, wie es in der Pressemitteilung heißt, bei dem Vortrag über lebzeitige Übertragungen im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge.Er wird insbesondere auf folgende Fragen eingehen: Bietet die lebzeitige Übertragung Vorteile ‐ Wenn ja welche; Welche Interessen gilt es auszugleichen; Welche Ansprüche erhebt der Staat –Steuer/Inanspruchnahme von Vermögen/Kindern bei Leistungen wegen Pflege?;Welche Motive der Beteiligten bestehen und (wie) werden sie vertraglich geregelt und abgesichert. Eine individuelle Rechtsberatung kann jedoch an diesem Abend nicht erfolgen.

Anmeldungen sind möglich an dieVHS Altheim, Telefon0737/ 933010, VHS Riedlingen Telefon 07371/7691 oder über Internet auf: www.vhs-donau-bussen.de