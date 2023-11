Die Verlängerung könnte in Form einer Fahrtauglichkeitsprüfung oder Auffrischungskursen erworben werden. Während diese Praxis schon in einigen europäischen Ländern gilt, werden die Pläne in Deutschland teilweise kontrovers diskutiert. So reagieren Fahrschulen, Versicherer und Zulassungsstellen auf die Idee.

Ältere Autofahrer schlecht geredet

Ralf Müller von der Fahrschule Zembrod, die in Riedlingen eine Filiale hat, hält nichts von verpflichtenden Fahrtauglichkeitstests für Senioren. „Das ist diesen Autofahrern schlicht unnötig. Die überwiegende Zahl älterer Fahrer fährt kurze Strecken und macht höchstens mal einen Parkrempler, das kann auch Jüngeren passieren.“

Er findet, dass ältere Autofahrer auch in der medialen Debatte schlecht gemacht werden. Sinnvoll hält er allerdings regelmäßige Sehtests ab einem bestimmten Alter, wie sie auch in einigen europäischen Ländern vorgeschrieben sind. „Es wäre gut, wenn diese Tests alle zwei Jahre gemacht werden müssten“, sagt er.

Studie schlägt freiwilliges Training vor

Zwei Studien des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) kamen zwar schon im Jahr 2015 zu dem Schluss, dass sich etwa ab dem 75. Lebensjahr die Wahrscheinlichkeit erhöht, selbst einen Unfall mit dem Auto zu verursachen.

Sie zeigen aber auch, dass das Alter allein keine Rückschlüsse auf die Fahrtauglichkeit zulässt. Die Ergebnisse unterstützten damit keine verpflichtende Fahreignungsprüfung für ältere Autofahrer, heißt es abschließend in der Studie. Sie schlägt stattdessen freiwillige Trainings vor.

Öffentliche Verkehrsmittel oft schlechte Alternative

Ähnlich sieht es Jochen Klima, Erster Vorsitzender des Fahrlehrerverbands Baden-Württemberg. Er unterstützt die Studie des GDV. Seiner Meinung nach sind ältere Fahrer nicht grundsätzlich auffälliger als andere Bevölkerungsgruppen. „Es ist aber sinnvoll, mit ihnen auf freiwilliger Basis Fitnessfahrten durchzuführen, wie sie der ADAC schon anbietet.“

Bei diesen Fahrten könne festgestellt werden, ob man zum Beispiel noch fit für die Autobahn ist oder lieber auf der Landstraße oder insgesamt nur kürzere Strecken fahren sollte. Im schlimmsten Fall könne auch der Umstieg auf den Bus empfohlen werden, sagt Klima. Er sei sich aber bewusst, dass die öffentlichen Verkehrsmittel in ländlichen Gegenden wie auf der Alb noch immer keine Alternative sind.

„Ich bin jedenfalls voll auf der Linie von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP), der nichts von diesen verpflichtenden Tests hält.“ Selbst wenn der EU-Vorschlag durchgehe, könne die Umsetzung bis zu drei Jahren dauern, so Klima.

Kaum freiwillige Rückgabe von Führerschein

Und wie sieht es mit der freiwilligen Rückgabe des Führerscheins aus? Kaum jemand im Landkreis Biberach würde das tun, sagt Philipp Friedel, Pressesprecher im Landratsamt Biberach. „Müssten wir die Anzahl der Senioren schätzen, die freiwillig ihren Führerschein zurückgeben, dann ist die Zahl ganz gering und tendiert gegen Null.“ Direkte Zahlen gibt es laut Friedel nur aus dem Stadtgebiet Biberach, weil die freiwillige Rückgabe dort bislang mit einer DING-Jahreskarte belohnt werde.

Dort haben demnach 28 Personen ihren Führerschein freiwillig abgegeben. „Beispielsweise geben einige Autofahrer, bei denen die Fahrerlaubnis entzogen werden muss, ihren Führerschein im Verfahren auch freiwillig ab“, so Friedel weiter. Unter den Entzugsverfahren mit freiwilliger Rückgabe des Führerscheins seien auch ältere Menschen, bei denen das Landratsamt aus gesundheitlichen Gründen, wie Sehkraft oder Motorik, ein Entzugsverfahren eingeleitet haben. Hier könne man aber nur von einer indirekten freiwilligen Rückgabe sprechen.