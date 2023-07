Kurz vor den Schulferien hat das Riedlinger Ordnungsamt zusammen mit der Polizei die Einhaltung des Jugendschutzes in Supermärkten und Tankstellen kontrolliert. Bei zehn Testeinkäufen konnte die jugendliche Testperson unter 18 Jahren Spirituosen oder Zigaretten kaufen. „Das Ergebnis war für mich frustrierend“, sagt Claudia Schulze vom Riedlinger Ordnungsamt. Sie appelliert an die Verkaufsstellen, sich an den Jugendschutz zu halten und die Ausweise der Jugendlichen zu kontrollieren.

Zehn Tankstellen und Supermärkte kontrolliert

Zu den Aufgaben des Riedlinger Ordnungsamtes gehört auch, den Jugendschutz in der Stadt im Auge zu haben, zu kontrollieren und gegebenenfalls Maßnahmen bei Nichteinhaltung zu ergreifen. So stand in der vergangenen Woche die Kontrolle der Supermärkte und Tankstellen auf dem Plan.

Ein jugendlicher Einkäufer wurde zu Testzwecken losgeschickt, Produkte einzukaufen, die eine Altersbeschränkung aufweisen. Neben hartem Alkohol und Zigaretten kaufte er auch sogenannte Vape (E–Zigaretten) ein, die nicht an unter 18–Jährige verkauft werden dürfen. Während des Einkaufs warteten die Ordnungsamtsleiterin zusammen mit der Polizei vor dem Ladengeschäft.

Verwarnung und Bußgeld

In sechs von zehn Fällen musste der Jugendliche seinen Ausweis nicht zeigen und bekam ohne Probleme die altersbeschränkten Produkte. „Das war nicht befriedigend für uns“, so Schulze, die dann anschließend an der Kasse und bei der Filialleitung vorstellig wurde.

Bekam die Testperson den harten Alkohol oder Zigaretten nicht, wurde der Testkauf mit der Polizei vor Ort aufgeklärt und das Verhalten des Verkaufspersonals gelobt. Auf die Verkaufsstellen, die gegen den Jugendschutz verstießen, kommt eine Verwarnung und ein Bußgeld in Höhe von zirka 300 Euro vom Landratsamt Biberach zu.