["Vereins für Altertumskunde und Heimatpflege hält" "Hauptversammlung ab"]

Der Altertumsverein lädt seine Mitglieder zur diesjährigen Jahreshauptversammlung ein. Die Mitglieder treffen sich am Dienstag, 2. April, um 19 Uhr im Altenstüble am Wochenmarkt 3/1.

Auf der Tagesordnung stehen laut Pressemitteilung der Geschäftsbericht für das Jahr 2023 sowie die Berichte des Kassierers und der Kassenprüfer. Im Anschluss erfolgt die Entlastung von Vorstand und Beirat und die Wahl der Kassenprüfer. Anträge zur Versammlung sind eine Woche vorher schriftlich mit Begründung bei der ErstenVorsitzenden Christa Enderle einzureichen.

Schon eine Stunde vorher, also um 18 Uhr, werden die Aufsichten für die Museumssaison 2024 eingeteilt. Der Altertumsverein freut sich, wenn sich viele Mitglieder und gerne auch Nichtmitglieder zur Verfügung stellen, um im Museum Schöne Stiege, sowie im Spital zum Heiligen Geist während der Öffnungszeiten freitags und samstags von 15 bis 17 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr Aufsicht zu leisten. Nähere Auskünfte dazu erteilt Günther Henle per Mail an [email protected]