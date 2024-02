18 Monate lang beschäftigt sich die Narrenzunft Gole mit den Vorbereitungen für das Narrentreffen in Riedlingen. Dieses Wochenende ist es soweit. Die Schwäbische Zeitung hat dazu ein paar Zahlen und Fakten zusammengetragen.

10.000 Zuschauer erwartet die Narrenzunft Gole bei guten Wetter am 3./4. Februar in Riedlingen zum großen Landschaftstreffen Donau der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte (VSAN).

6000 Narren haben sich zum Umzug angesagt. 41 Narrenzünfte der VSAN, Zünfte der umliegenden Gemeinden und Gäste aus der Schweiz ziehen am Sonntag, ab 13.30 Uhr, durch die Straßen der Innenstadt.

2500 Meter plus einige weitere Meter Wimpelketten zieren den Umzugsweg in den Golefarben grün-gelb-weiß-rot. Das Plus an Metern ist der Verlängerung des Umzugsweges für das Landschaftstreffen geschuldet und die zusätzlichen Wimpel hängen in der Zwiefalter- und Mühltorstraße. Die Längen einer Wimpelkette liegen zwischen sechs und 32 Metern.

2024 ist das Jahr des gigantischen goliantischen Narrentreffens in Riedlingen. Dass es für Gäste, Helfer, Stadt und Narrenzunft gleichermaßen ein wunderschönes Erlebnis wird, braucht es viel Engagement, Organisation und Unterstützer.

So lang ist der Umzugsweg

1500 Mitglieder hat die Narrenzunft Gole heute ungefähr. Sie wurde 1865 gegründet. Neben den Gole, Boppele, Narrenräten, Fröschen und Storch, Löwen und Mohr, Besenweibern und Wäschweibern bereichern auch die Kupfernäsen die Zunft.

1400 Meter Umzugsstrecke müssen die Narren durch Riedlingens Innenstadt hüpfen. Aufstellung ist in der Kirchstraße. Der Umzug führt durchs Zwiefalter Tor bis zur Veitsstraße, wo er beim Kreuz wieder in die Stadt zurückkommt. Es geht vorbei an der Ehrentribüne, am Marktplatz, durch die Lange Straße, mit einem kleinen Schlenker vorbei an der Ilgen- und Storchengasse, in die Donaustraße, über die Hindenburgstraße bis zur Festhalle. Wer sich am Oberamtsberg aufstellt, wartet vergeblich. Da kommt der Umzug nicht vorbei.

350 Helfer aus der Narrenzunft, weiteren Vereinen und Organisationen sind an den beiden Tagen im Einsatz, damit Narren und Gäste ein fröhliches Fest erleben können.

106 Narren befreundeter Narrenzünfte haben sich entschieden, in der städtischen Turnhalle zu übernachten, denn sie wollen das Narrentreffen zwei Tage lang genießen.

100 Jahre VSAN werden in diesem Jahr ebenfalls gefeiert. Die Narrenzunft Gole trat der 1924 gegründeten Vereinigung bereits 1929 bei, um dazu beizutragen, das im schwäbisch-alemannischen Raum beheimatete Fasnetsbrauchtum zu erhalten und zu pflegen.

19 Gaststätten und gastronomische Betriebe sorgen für Bewirtung beim Landschaftstreffen: DonauDuck, Postbar, Stadtgespräch, Kreuz, Pizzeria Casonato, King Kebap, Stadtcafé, Lichtspielhaus, Café Bar Plaza, Chinarestaurant, Restaurant Mykonos, Snooky´s, Oase Kebap, Gasthaus Hirsch, Restaurant Tapas, Löwenstadl, Eiscafé Rialto, Pizzeria L’Aragosta, Restaurant Rosengarten. Neben diesen Wirtschaften wird in Zelten und weiteren privaten Initiativen mit Bars und Besenwirtschaften bewirtet.

Gute Wetterprognose für Sonntag

17 Strophen umfasst das Riedlinger Golelied, das mit „Wir leben jetzt, wer will’s bestreiten - nur in den Monumentenzeiten, und glücklich preiset sich die Stadt, die solches aufzuweisen hat“ beginnt und mit der 17. Strophe „Von allen Narren im Vereine, tut jeder nach Gebühr das Seine, und schreit aus vollem Halse noch: der Gole lebe dreimal hoch“ endet.

11 Grad soll es am Sonntag zum Umzug geben. Zumindest sagt das die Wettervorhersage voraus. Auch Roland Roth von der Wetterwarte Süd gibt in seiner Vorhersage für das Wochenende eine überwiegend gute Prognose ab: Zum Wochenende freundliches und tagsüber mildes Wetter mit regionaler Nebel- und Hochnebelproblematik.

6 Zelte werden in der Innenstadt für die Bewirtung der Gäste aufgebaut. Die Narrenzunft aus Daugendorf bewirtet hinter der Kirche. Der Riedlinger Akkordeonverein empfängt die Gäste neben der Kreissparkasse und die Golezunft betreibt das Zelt auf dem Marktplatz. Die Fußballabteilung des TSV Riedlingen bewirtet am Wochenmarkt, der FV Neufra hat ein Zelt in der Ilgengasse und die Storcks eines auf dem Weibermarkt.

2 kleine Goletore haben extra fürs Narrentreffen einen neuen Platz gefunden. Von ihnen werden die Narren auf ihrem Umzugsweg durch die Kirchstraße in die Innenstadt begrüßt.

1 großes Goletor wird nur zu besonderen Gelegenheiten in Riedlingen aufgebaut. Mehr als 13 Meter hoch und tonnenschwer ist es. Wer es in Richtung Innenstadt durchquert, sollte auf die rollenden Augen des Riesen achten.