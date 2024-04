Zwischen 10 Uhr und 17 Uhr parkte am Samstag ein 74-Jähriger sein Kraftrad auf dem Parkplatz am Bahnhof in Riedlingen. Ein Unbekannter machte sich an dem BMW Motorrad zu schaffen und schraubte das Garmin-Navigationsgerät samt Halterung ab. Das Polizeirevier Riedlingen (Tel. 07371/9380) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.