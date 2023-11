Riedlingen

Unbekannter beschädigt Bushaltestelle in Bad Buchau

Riedlingen / Lesedauer: 1 min

Der Schaden an der Bushaltestelle beträgt rund 400 Euro. (Foto: picture-alliance/ dpa/dpaweb )

Am Wochenende schlug ein Unbekannter eine Scheibe an einer Bushaltestelle in Bad Buchau ein.

Veröffentlicht: 21.11.2023, 09:28 Von: sz