Der jüngste Sturm hat auch im Riedlinger Hospital– und Stadtwald einigen Schaden angerichtet. Auf insgesamt rund 500 Festmeter in seinem Revier und 30.000 Festmeter im vom Kreisforstamt betreuten Wäldern schätzt Revierleiter Tobias Lehmann das angefallene Sturmholz. Das sind rund 1000 Lastwagenladungen und macht ein Drittel des normalen jährlichen Einschlags aus. Vor allem wegen des Borkenkäferbefalls drängt die Zeit.

Laubbäume bieten mehr Angriffsfläche

Der Bereich Riedlingen sei aber noch glimpflich davongekommen, versichert der Förster. Im Landkreis Biberach habe es den Bereich Risstal bis Ochsenhausen deutlich schwerer getroffen. Und während die großen Winterstürme wie Kyrill und Lothar ganze Waldflächen umgeworfen haben, entstand der Schaden diesmal mehr punktuell.

Erwischt hat es nicht nur Koniferen und die hohen Bäume, sondern auch Jungbestand und Laubbäume. Die Blätter bieten dem Wind jetzt deutlich mehr Angriffsfläche, erklärt Lehmann.

Die Feuchtigkeit nach dem Regen verursachte zusätzlich noch höheres Gewicht. So seien sogar völlig gesunde Bäume nicht einfach umgestürzt, sondern regelrecht abgeknickt oder die Kronen abgerissen worden. Noch leichteres Spiel hatte der Sturm, wenn ein Baum bereits durch Pilzbefall oder Rotfäule geschädigt war. Mancher umgestürzte Baum war auch bereits tot.

Fichte ist sturmanfälliger

Grundsätzlich sei die Fichte jedoch sturmanfälliger. Im Gegensatz etwa zur Eiche mit ihrer großen Pfahlwurzel hat sie ein sogenanntes Senkerwurzelsystem, das sich flach ausbreitet und dem Baum weniger Stabilität bietet. „Wir haben auch noch gute Standorte“, versichert der Revierleiter: zum Beispiel Lehmböden mit gutem Wasserhaltevermögen.

Wir versuchen, Mischbaumarten einzubringen, um die Wälder stabiler zu machen. Revierleiter Tobias Lehmann

Bei moorigen Böden wie bei Bad Buchau würden die Wurzeln extrem flach ausgebildet, was den Bäumen weniger Halt bietet. Dort seien auch viele Fichten gefallen. Das Risiko für Sturmwürfe wachse auch mit der Höhe der Bäume, die bis zu 40 Meter erreichen können.

Dürretolerantere Bäume gefragt

„Wir versuchen, Mischbaumarten einzubringen, um die Wälder stabiler zu machen“, erläutert der Förster. Angesichts der Klimaerwärmung sollen insbesondere „dürretolerantere“ Bäume gepflanzt werden: „Das hat sich so beschleunigt, dass die Bäume keine Zeit mehr haben, sich anzupassen.“

Es gebe dafür viele heimische Arten: bei den Laubbäumen Eiche, Elsbeere, Spitzahorn, Vogelkirsche, Hainbuche, Linden und Roteiche, bei Nadelbäumen die Douglasie.

Wir werden ein Klima bekommen wie am Oberrhein. Revierleiter Tobias Lehmann

„Es muss halt zusammenpassen,“ betont Lehmann. Von Vorteil sei es, Baumarten mit ähnlicher Wuchsgeschwindigkeit zu mischen, etwa Fichte und Douglasie. Es bedürfe jedoch noch keiner extremen Arten wie der Zerr–Eiche oder der Libanonzeder, mit denen man zu wenig Erfahrung habe: „Wir werden ein Klima bekommen wie am Oberrhein.“

Schutzfunktion der Laubbäume

Am Beispiel einer rund 200 Jahre alten Eiche am Waldtrauf bei Ertingen, die schon viele Stürme überstanden und hat, zeigt Lehmann die Schutzfunktion der Laubbäume auf. Sie bieten mehr Beschattung und halten so den Waldboden frei. Das abgeworfene Laub reichere beim Zersetzungsprozess den Boden mit Nährstoffen an. Nach wie vor wird aber auch der Fichtenbestand verjüngt.

Empfohlene Artikel Abgestürzte Störche und Sturmschäden Mit Video: So schlimm wütete das Unwetter in und um Riedlingen q Riedlingen

Im Hospitalwald dominieren die Nadelbäume mit 65 Prozent Anteil, vor allem Fichte, vereinzelt auch Lärche, Douglasie und Weißtanne. Im Stadtwald haben dagegen die Laubbäume mit 73 Prozent deutlich das Übergewicht. Allein die Hälfte des Bestands macht hier die Rotbuche aus, gefolgt vom Bergahorn.

Z–Bäume haben Vorrang

Auf welchen Bäumen das Augenmerk des Försters liegt, zeigen die gelben Markierungen an den Stämmen: „Die Z–Bäume pflegen wir raus“, heißt das im Forstjargon. Diese Bäume zeichnen sich durch Vitalität, geraden Wuchs und gut ausgebildeter Krone aus und sollen sich durchsetzen gegenüber Nachbarn, die ihnen das Licht streitig machen können: „Bedränger werden entnommen.“

Dadurch stehe wieder mehr Licht für die Fotosynthese, Wurzelraum und auch Wasser zur Verfügung. Ziel ist eine Stammdicke von 80 Zentimetern bei der Douglasie: Das bedeutet hochwertiges Holz. Eine Douglasie kann das in 80 bis 100 Jahren erreichen. Hergestellt wird daraus vor allem Bauholz. Schwaches Holz und qualitativ schlechtes Holz wird zu Paletten, Faserplatten oder Brennholz verarbeitet.

Einfallstor für Borkenkäfer

Die Aufarbeitung der Sturmschäden läuft auf Hochtouren: „Wir müssen uns erst noch einen Überblick verschaffen. Viele Ecken im Wald sind noch gar nicht befahrbar.“ Weil das Holz zum Teil unter Spannung steht, ist die Arbeit durchaus gefährlich. Damit beauftragt werden im Revier Riedlingen private Dienstleister.

Die Sägewerke bekommen so viel, dass vermutlich kein normaler Fichten–Einschlag mehr in diesem Jahr stattfindet. Revierleiter Tobias Lehmann

Zunächst sollen erst alle gebrochenen und geworfenen Fichte aufgearbeitet werden, weil jetzt das Risiko eines Befalls durch Borkenkäfer insbesondere in den abgebrochenen Bäumen steigt. Das Bruchholz mit Rissen sei zum großen Teil ohnehin nicht als Bauholz verwertbar. „Die Sägewerke bekommen so viel, dass vermutlich kein normaler Fichten–Einschlag mehr in diesem Jahr stattfindet“, sagt Lehmann.

Sinkende Holzpreise

Das alles hat auch Auswirkungen auf den Holzpreis, der um 30 bis 40 Euro pro Festmeter gefallen sei — „es kann sein, er fällt noch weiter“. Papierholz ist laut Forstamt derzeit überhaupt nicht absetzbar.