Schulsozialarbeiter konnte man sich lange Zeit nur an Brennpunktschulen in deutschen Großstädten vorstellen. Dass nun auch an der Grundschule in Uttenweiler nach ihnen gerufen wurde, zeigt einmal mehr die wachsenden Probleme in unserer Gesellschaft. Einerseits wäre es falsch, die Defizite einzelner Kinder auf die Mehrheit zu übertragen. Wenn Schulsozialarbeiter aber feststellen, das manche Kinder selbst im Grundschulalter Konflikte anstatt auf dem Schulhof im Netz austragen und Lehrer bei Erziehungsangelegenheiten für Eltern einspringen müssen, besteht dringend Handlungsbedarf.

Schulsozialarbeit muss als Bindeglied zwischen Schule und Familien fungieren, dieses Konzept machte die neue Fachkraft bei ihrer Vorstellung deutlich. Ob die Probleme mancher Kinder auf diese Art gelöst werden können, wird zwar erst die Zukunft zeigen. Trotzdem hat sich der Gemeinderat mit seinem Vertrauensvorschuss für die befristete Stelle richtig entschieden. Der Versuch ist es wert. Ansonsten könnten die Defizite der Jüngsten einmal zu charakterlichen Schwächen einer ganzen Generation heranwachsen.