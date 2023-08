Trachtengilde Riedlingen sucht Teilnehmer für Landesfestumzug

Die Trachtengilde Riedlingen nimmt am Landesfestumzug am 10. September in Biberach teil. Der Verein lädt alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, mit ihnen in Tracht mitzulaufen.

Die Gilde verfügt über mehrere Kinder–, Männer– und Frauentrachten, die für diesen Tag ausgeliehen werden können. Das teilt der Verein mit. Eine Mitgliedschaft in der Gilde sei zum „Reinschnuppern“ nicht erforderlich. Auch frühere oder passive Gildemitglieder seien herzlich eingeladen, sich der Gruppe anzuschließen.

Der Termin zur Trachtenanprobe und Trachtenausgabe findet statt am Montag, 4. September, um 18.30 Uhr im Kaplaneihaus statt. Der Verein bittet um Anmeldung und Angabe der Konfektionsgröße bei Trachtenwartin Evelyn Binder per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 07371/961286.