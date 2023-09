Teichert Zweite bei Wahl zum Tutor des Jahres 2024

Angela Teichert, Studiengangsleiterin „Soziale Arbeit“ an der SRH Fernhochschule, hat eine Top-Platzierung bei der Wahl zum Tutor des Jahres 2024 erreicht. Teichert landete knapp hinter Giovanni Vindigni von der Diploma Hochschule. Der Studiendekan und Hochschulprofessor verteidigte Platz eins. Insgesamt standen 66 Tutorinnen und Tutoren von 18 Hochschulen zur Wahl, eingereicht wurden fast 3000 Stimmen. Dies teilt die SRH Fernhochschule mit. Zu dem jährlichen Onlinevoting hatte der Bundesverband der Fernstudienanbieter zusammen mit dem Bewertungsportal Fernstudium Check im Rahmen des Studienpreises „Bildung.digital.vernetzt“ aufgerufen. Fernstudierende nominierten zunächst ihre Lieblingstutoren und unterstützten dann per Mausklick in der Abstimmung. Angela Teichert freute sich sehr über all die vielen positiven Bewertungen ihrer Studierenden. Empathisch, kompetent, motivierend, inspirierend und immer gut erreichbar seien nur einige der Attribute, die der Riedlinger Professorin zugeschrieben wurden. Ein Lob aus Reihen der Studierenden lautete: „Frau Teichert ist ein sehr herzlicher und hilfsbereiter Mensch. Sie hat mich durch mein ganzes Studium begleitet und mich mit ihrer Kompetenz und ihrer Menschlichkeit von Anfang an geprägt. Im Rahmen einer Krise während meiner praktischen Studienphase profitierte ich von ihren Ratschlägen, ihrem Know-how und ihrem offenen Ohr. Ohne sie wäre diese Zeit für mich kaum machbar gewesen.“