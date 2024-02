Tageskurs über die Kunst des Loslassens

„Loslassen können - eine Lebenskunst“ heißt ein Tageskurs mit dem Diplomtheologen Gerd Steinwand am 2. März von 10 bis 17 Uhr im Kloster Heiligkreuztal. „Manche Menschen scheinen in der Illusion zu leben, ewig auf dieser Erde, in einer Wohnung bleiben zu können“, heißt es in der Ankündigung. Eine Erleichterung könne sein, als glaubende Realisten die ganze Wirklichkeit wahrzunehmen. Wichtiger noch, aber auch schwerer, sei es, Menschen loszulassen. Mütter wüssten, dass die Nabelschnur nicht nur einmal durchtrennt werden muss. Über dieses Thema wird in dem Kurs nachgedacht. Weitere Informationen unter Tel. 07371/1860 oder per Mail an [email protected]. Dort ist auch eine Anmeldung bis 22. Februar möglich.