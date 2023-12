Tag der offenen Tür im Kolping-Bildungszentrum Riedlingen

Das Kolping-Bildungszentrum Riedlingen veranstaltet am 20. Januar von 10 bis 14 Uhr einen Tag der offenen Tür. Wie geht es weiter nach der mittleren Reife? Das Bildungszentrum qualifiziert Schülerinnen und Schüler in Sprachen, Gesundheit und Pflege sowie Pädagogik und Psychologie und bietet verschiedene zukunftsorientierte schulische Ausbildungen mit Fachhochschulreife und das Abitur an. Beim Tag der offenen Tür wird über die Schularten des Bildungszentrums informiert: das kaufmännische Berufskolleg Fremdsprachen, das Berufskolleg Gesundheit und Pflege, das einjährige Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife und das Sozialwissenschaftliche Gymnasium. Schüler, Lehrerkräfte und die Agentur für Arbeit beraten über die Schularten und die vielfältigen Möglichkeiten, die sich mit den erlangten Abschlüssen eröffnen. Die Abiturienten sorgen für das leibliche Wohl. Nähere Infos gibt es im Kolping-Bildungszentrum, Kirchstraße 24, in Riedlingen, Telefon 07371/9350-0, Mail gabriele.roth@kbw-gruppe, Internet https://kolping-macht-schule.de/inktree