Tag der offenen Tür im Begegnungszentrum Mühlvorstadt

Die Organisatoren im Begegnungszentrum Mühlvorstadt laden am Samstag, 23. März, zwischen 14 und 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Wer schon immer wissen wollte, was dort eigentlich alles so gemacht wird, welche Angebote es gibt und wer dahinter steckt, kann gern vorbeischauen und sich bei Snacks und Getränken austauschen. Rückfragen per Mail an Susannah Zeutzheim unter [email protected]