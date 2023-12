Es gibt viele Gründe, die für Spannungen im nachbarschaftlichen Verhältnis sorgen können. Schuld daran sind zumeist: die anderen. Wenn das Problem nicht einvernehmlich geregelt werden kann, beschäftigt das auch die Gerichte. In sechs Prozent der Fälle wird laut wegen „überdimensionierter Gewächse“ gestritten, heißt es in einer Statistik. Am Riedlinger Amtsgericht ging es kürzlich um einen Baum und eine Hecke, beides nach Ansicht des Klägers zu hoch und zu dicht an der Grenze. Trotz unverändert konträrer Betrachtungsweise wurde am Ende ein Vergleich gefunden: Beides bleibt, die Hecke wird zurückgestutzt.

Laub und Holz vom Nachbarsgrundstück

Die Klägerin hat vor sieben Jahren in einer Gemeinde im westlichen Landkreis ein freistehendes Wohnhaus mit großem Grundstück erworben, das sie zusammen mit ihrem Lebensgefährten und einem Hund bewohnt. Die Idylle wurde allerdings getrübt durch den Bewuchs auf einem Nachbargrundstück, namentlich durch eine stattliche, wohl um die 18 Meter hohe Trauerweide und vor allem durch eine gut zweieinhalb bis drei Meter hohe Bergahornhecke, welche an der Grundstücksgrenze als Einfriedung und Sichtschutz dient. Dass dadurch Laub, Äste und Zweige grenzüberschreitend anfallen, hat offenbar zunehmend den Unmut der neuen Nachbarn entfacht. Was allein bei einem Unwetter im August an Holz angefallen war, wurde als Beweismaterial gesammelt. Damals hatte der Blitz in die Weide eingeschlagen.

Hecke an der Grundstücksgrenze

Im Bemühen, wegen seines Hundes an der Grenze einen Zaun zu errichten, vermisste besagter Lebensgefährte Grenzsteine und ließ das Vermessungsamt tätig werden. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass sich die Hecke unmittelbar an der Grenze befindet und teilweise auch über die Grenze ragt. Nachdem im Laufe der Jahre das nachbarschaftliche Verhältnis nicht mehr das beste war, sollte nunmehr das Gericht in Person der Riedlinger Amtsrichterin Claudia Rief über das Schicksal der Gehölze entscheiden.

Keine Höhenbeschränkung für den Baum

„Das war vor 30 Jahren schon so“, betonte Gerhard Anliker als Anwalt der beklagten Baum- und Heckenbesitzer. Das Entfernen der Trauerweide komme nicht infrage. Deren Standsicherheit sei fachmännisch bestätigt worden; sowohl die Weide als auch die Hecke werden regelmäßig geschnitten: „Das wird gepflegt.“ Ein Beseitigungsanspruch wegen des Grenzabstands sei längst verjährt. Und eine Höhenbeschränkung für die Weide, bestätigte auch Richterin Claudia Rief, geben weder Gesetzgebung noch aktuelle Rechtsprechung her: „Ich bin selber erschrocken.“

Gehölz als Sichtschutz erwünscht

Für die Hecke an der Grenze allerdings gilt nach baden-württembergischem Nachbarrecht eine Maximalhöhe von 1,80 Meter. „Wollen Sie das überhaupt? Das hat doch überhaupt keinen Sinn für Sie!“ wandte sich Gerhard Anliker an die Klägerin. Angesichts des angespannten Verhältnisses sei es doch angezeigt, dass man sich am besten gar nicht sehe. Über eine niedrigere Hecke gelange zudem noch mehr Laub aufs Nachbargrundstück. Man könne sich doch beispielsweise auf 2,20 Meter einigen, um den Sichtschutz zu gewährleisten.

„Technische Anmerkung“ zum Schnitt

Das lehnte die Klägerseite nun aber kategorisch ab und bestand auf dem allerletzten Zentimeter ihres Anspruchs. Dabei entspann sich ein Disput um den Heckenschnitt. Der Lebensgefährte, der sich als Bevollmächtigter der Klägerin ins Zeug legte, brachte zunächst eine „technische Anmerkung, wie man das machen soll“ vor. Das müsse nämlich so bewerkstelligt werden, dass er seinen beabsichtigten einen Meter hohen Zaun davor errichten könne. „Das ist unser gutes Recht.“ Auf den Grenzabstand hingewiesen, zeigte er sich zunehmend verärgert: „Ich habe jahrelang mit solchen Dingen zu tun gehabt. Da kann mir keiner was erzählen.“ Die Richterin gab allerdings auch zu Bedenken dass er den Überhang auf seiner Seite zwar zurückschneiden dürfe, die Hecke im Bestand aber tabu sei: „Die Stämme lassen Sie in Ruhe!“

Betretungsverbot für den Nachbarn

Jegliche Beteiligung an der Heckenpflege lehnte der Bevollmächtigte erst einmal ab: „Das ist ja nicht meine.“ Er werde für den Rückschnitt aber auch den Nachbarn nicht auf seinem Grundstück dulden. Dem hat er nämlich Betretungsverbot erteilt und ihn offenbar sogar schon mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch bedacht, als der einen Ast vom Nachbargrundstück holte. Für den Unterhalt der Hecke seien beide Seiten berechtigt und verpflichtet, stellte die Amtsrichterin klar. Das könne aber auch an einen Dienstleister delegiert werden. „Das wird schon nicht die Welt kosten“, ermunterte Andreas Rößner als Anwalt der Klägerin seine Mandantschaft, dem Vergleich zuzustimmen und so eine weitere Verzögerungen zu vermeiden: Die Hecke wird einmal jährlich vor der Vegetationszeit, die am 1. März beginnt, auf 1,80 Meter geschnitten: dabei herabfallende Äste und Zweige entsorgt jede Partei selbst. Die Stämme dürfen aber nicht verändert, bearbeitet oder entfernt werden. „Sonst müssten Sie eine neue Hecke pflanzen“, kündigte Rechtsanwalt Anliker an.