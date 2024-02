Nach dem Flohmarkt 2022 waren in Riedlingen Polizei und Rettungskräfte verstärkt durch alkoholbedingte Vorkommnisse im Einsatz. Am Amtsgericht sollte nun, fast zwei Jahre später, ein Vorfall juristisch aufgearbeitet werden, bei dem zwei Personen so schwer verletzt wurden, dass sie noch heute an den Folgen leiden.

Nach der langen Zeit ließ sich der Tatablauf trotz eines Großaufgebots an Zeugen nicht mehr aufklären. Die beiden wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagten jungen Männer wurden freigesprochen.

Tumult auf der Langen Straße

Zu nächtlicher Stunde, gegen 1 Uhr, soll es am 22. Mai 2022 laut Anklage auf der Langen Straße noch ziemlich turbulent zugegangen sein. Im Verlauf eines Tumults vor dem Gasthaus „Plaza“ soll laut Anklage ein heute 27-jähriger Mann jemanden so in den Schwitzkasten genommen haben, dass der keine Luft mehr bekommen und kurzzeitig das Bewusstsein verloren habe.

Einen Bekannten, der dem Opfer zu Hilfe kam, habe er zu Boden gestoßen. Der andere Angeklagte, heute 26 Jahre alt, soll dem am Boden Liegenden dann noch gegen den Kopf getreten und danach auch dessen Ehefrau mit einem Fausthieb ins Gesicht bedacht haben.

Schwitzkasten zur Deeskalation

Während der 26-Jährige vor Gericht überhaupt keine Angaben machte, schilderte der 27-Jährige aus seiner Sicht einen völlig anderen Ablauf der Ereignisse. Zwecks Besprechung der anstehenden Hochzeit habe er sich mit seiner künftigen Frau, den Eltern und den Schwiegereltern im „Plaza“ aufgehalten, als es draußen zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. Darin sei auch sein Cousin verwickelt worden. Eine habe einen Stuhl in der Hand gehabt.

Zwecks Deeskalation habe er einen der Akteure in den Schwitzkasten genommen. „Er ist nicht zu Boden gegangen“, versicherte der Angeklagte, der sich danach sogar noch mit dem Betroffenen unterhalten haben will. Er habe auch niemanden gestoßen – schon gar nicht so stark, dass dieser stürzte.

Trotz seiner stattlichen körperlichen Erscheinung sei er wegen einer schweren Erkrankung nicht besonders kräftig gewesen. 20 bis 30 Meter entfernt auf Höhe der Döner-Oase habe jedoch eine andere Person regungslos am Boden gelegen.

„Die Situation war sehr angespannt“

Initialzündung der ganzen Aufregung war nach Schilderung des Angeklagten, dass ein renitenter Gast im „Plaza“ die Bedienung angespuckt und Hausverbot erhalten hatte. „Es wurde rumgeschrieen und rumgepöbelt“, Flaschen und Stühle sollen geflogen sein. „Die Situation war sehr angespannt.“

Das bestätigte auch die Frau des Angeklagten als Augenzeugin: „Die Gruppe war schon den ganzen Abend geladen.“ Ihr Mann sei jedoch „einer, der Streit schlichtet“. So habe er auch den Cousin schützen wollen: „Da waren drei oder vier an ihm dran.“ Den anderen Angeklagten habe sie draußen nicht gesehen, jedoch eine bewusstlose Person, die in einiger Entfernung auf dem Boden lag.

„Draußen hat sich was zusammengebraut“, schilderte die Freundin des anderen Angeklagten die Situation an jenem Abend. Sie schätzte die Ansammlung vor dem Lokal auf 20 bis 30 Leute. Sie könne sich noch daran erinnern, dass einer bewusstlos am Boden lag und dessen Frau völlig außer sich die Umstehenden befragte: „Sie suchte wohl den Schuldigen.“

Den mutmaßlichen Täter verfolgt

Diese Frau wurde dabei selbst Opfer einer Attacke. Laut ihrer Aussage sei ihr Mann einem Freund zu Hilfe gekommen, den jemand in den Schwitzkasten genommen habe – von Statur und Aussehen her könne es der ältere Angeklagte gewesen sein. „Der große Stabile hat dann meinen Mann gestoßen.“

Der sei bewusstlos liegengeblieben, wobei ihm die Kappe vom Kopf gefallen sei. Einer aus der Gruppe sei an ihr vorbeigehüpft und habe die Kappe weggetreten – und dabei auch den Kopf ihres Mannes getroffen. „Ich habe ihn verfolgt. Es war mir wichtig, dass er nicht abhaut.“

Operation nach Faustschlag

Tatsächlich habe sie ihn in einer vierköpfigen Gruppe stellen können: „Ich habe ihn am T-Shirt gepackt.“ Seine Kumpels hätten jedoch ihre Hand gelöst, einer habe sie von hinten festgehalten. Sie habe sich zwar zunächst mit beiden Beinen noch wehren können. „Dann hat er mich doch noch erwischt.“ Ein Faustschlag traf sie aufs Auge.

Ich bin mir heute nicht mehr sicher, ob Treter und Schläger identisch sind. Eine Zeugin

Später wurde bei ihr eine Orbitabodenfraktur diagnostiziert, eine Verletzung des Bodens der Augenhöhle, was operiert werden musste. „Man hat angekündigt, dass ich in einigen Jahren den grauen Star haben werde.“ Seither sei auch ihr Sehvermögen beeinträchtigt.

Bei Körpergröße verschätzt

Ob der 26-jährige Angeklagte der Schläger war, könne sie aber nicht mit Sicherheit bestätigen: „Die Situation war unübersichtlich.“ Nach ihrer Beschreibung war der Täter etwa gleich groß wie sie, also etwa 1,60 Meter. Der Angeklagte überragt die Zeugin um gut einen halben Kopf. Widersprüchliche Aussagen gab es auch, ob er eine Brille getragen hat oder nicht. „Ich bin mir heute nicht mehr sicher, ob Treter und Schläger identisch sind.“

Auch ihren Mann hat es damals böse erwischt: Er erlitt eine Halswirbelfraktur und hatte hinterher zwei Bandscheibenvorfälle. Er könne keine Stunde mehr ohne Nackenschmerzen sitzen und sei auch bei der Arbeit beeinträchtigt. Er erinnere sich nur noch daran, dass er seinen Bekannten aus dem Schwitzkasten befreien wollte. „Danach weiß ich nichts mehr.“

Erhebliche Zweifel vor Gericht

Eine Bedienung des Lokals hatte damals bei der Polizei ausgesagt, sie sei „fast sicher“, dass der jüngere Angeklagte die Frau geschlagen hat. Vor Gericht äußerte sie jetzt aber erhebliche Zweifel. Sie habe sich wohl vor allem hinsichtlich der Körpergröße des Täters getäuscht. Erinnern könne sie sich noch daran, dass draußen eine Person am Boden gelegen habe. Die Eingangstüre des Lokals wurde dann sicherheitshalber geschlossen.

Weitere Zeugen, insgesamt fünf an der Zahl, trugen wenig Klärung des Sachverhalts. So sagte noch der Mann, der sich im Schwitzkasten des Angeklagten befunden hatte, ihm sei schwarz vor Augen geworden: „Ich lag am Boden.“

Den 27-jährigen Angeklagten, der die Aussage bestätigte, konnte er identifizieren. Andere Zeugen machten von ihrem Recht Gebrauch, sich nicht selbst belasten zu müssen: Sie waren selbst als Beschuldigte polizeilich vernommen worden.

Staatsanwalt plädiert auf Freispruch

Auch der Staatsanwalt wertete es als markant, dass eine ganze Reihe von Zeugnis vom Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machten. Es sei eine „heillos unübersichtliche Geschichte“, die Verhandlung habe mehr Fragen aufgeworfen als Klarheit geschaffen - trotz der gravierenden Folgen. Für beide Angeklagte bleiben „Zweifel im tatsächlichen Bereich“.

Soweit der 27-Jährige eingegriffen habe, könne von einem Schlichtungs- oder Nothilfegedanken ausgegangen werden. Auch die Verteidiger wiesen auf Widersprüche und mögliche Verwechslungen im zeitlichen Ablauf hin. „Wir wissen zu wenig, was passiert ist“, fasste Richter Ralf Bürglen die Beweisaufnahme zusammen, weshalb beide auf Kosten der Staatskasse freizusprechen seien.