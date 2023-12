Sternsinger segnen Häuser und sammeln Spenden für Kinder in Not

Riedlingen

Sternsinger segnen Häuser und sammeln Spenden für Kinder in Not

Riedlingen / Lesedauer: 4 min

Frieda (v.l.), Martha und Lore üben das Lied der Sternsinger. (Foto: Eva Winkhart )

An der weltweit größten Aktion, bei der sich Kinder für Kinder engagieren, nehmen auch Riedlingerinnen und Riedlinger teil. Was der Leitgedanke in diesem Jahr ist.

Veröffentlicht: 29.12.2023, 10:50 Von: Eva Winkhart