Sternsinger in Riedlingen unterwegs

Getragen vom Kindermissionswerk und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Die Gruppen der Sternsinger in Riedlingen sammeln die Spenden für Kinder in Not. Sie haben dazu verplombte Sammelbüchsen, außerdem sammeln sie Schleckereien für sich und den Tafelladen. Sie klingeln an Haus- oder Wohnungstüren und schreiben oder kleben den Segensspruch 20*C+M+B*24 (Christus mansionem benedicat = Gott segne dieses Haus) an, können jedoch auch freundlich weitergeschickt werden.

Unter www.sternsinger.de sind alle Informationen zur Sternsingeraktion in Deutschland gesammelt.

In Riedlingen sind die Gruppen der Sternsinger unterwegs zwischen dem 2. und dem 5. Januar, jeweils zwischen 14 und 16.30 Uhr.

Am Dienstag, 2. Januar, in der Grüninger Siedlung ab Ziegelhüttenstraße und der Altheimer Siedlung

Am Mittwoch, 3. Januar, in Klinge 1 und 2, Vogelberg, Auchtweide (bei Besuchswunsch bitte anrufen!), Eichenau, Oberried, Unterried (bei Besuchswunsch bitte anrufen!), Beundle und dem angrenzenden Färberweg

Am Donnerstag, 4. Januar, zwischen Kirchstraße und Ziegelhüttenstraße Richtung Krankenhaus, Mühlinsel, Mühlvorstadt

Am Freitag, 5. Januar, zwischen Kirchstraße und Ziegelhüttenstraße Richtung Altheim, Innenstadt, Weilervorstadt