Stadt lädt zu Diskussionen über Stadtentwicklung ein

Die Stadt Riedlingen präsentiert an zwei Terminen neue Konzepte für eine lebendige Donaustadt. Der erste Termin ist am Montag, 18. September, um 19 Uhr in der Genussmanufaktur am Wochenmarkt 4. Dabei geht es um das Stadtmarkenkonzept „Genuss–Stadt an der Donau“, das entwickelt wird. In einer interaktiven Präsentation unter Einbeziehung der Genussbotschafter und begleitender Live–Musik mit Jessie und Gere kann an der künftigen Stadtmarke noch mitgefeilt und -gearbeitet werden.

Eine Woche später am Dienstag, 26. September, werden um 18.30 Uhr im Kaplaneihaus die Ergebnisse des Gesamtkonzepts für die Innenstadtnutzung und konkret von drei ausgewählten Plätzen (Wochenmarkt, Marktplatz, Platz am Schwedenbrunnen) im Rahmen des Abschlussforums „Nutzungskonzepte“ präsentiert. Über zwei Vortermine hinweg wurden Wünsche aus der Einwohnerschaft gesammelt und jetzt zu einem Gesamtkonstrukt– und ergebnis aufgearbeitet. Wer also wissen möchte, wie es in Zukunft an diesen Plätzen aussehen könnte oder noch mitentscheiden möchte, ist herzlich eingeladen.