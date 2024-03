Sri Lanka-Tag an der Geschwister-Scholl-Realschule

Die Schülerinnen und Schüler der Geschwister-Scholl-Realschule unterstützen seit 2008 das Mount-Madonna-Waisenheim in Wahakotte/Sri Lanka. Seitdem findet alle anderthalb Jahre der Sri Lanka-Tag statt. Am 21. März ist es wieder soweit: von 16 bis 19 Uhr veranstalten alle Klassen einen bunten Bazar mit Selbstgebasteltem, kulinarischen Köstlichkeiten und Mitmachangeboten. Ein Benefizlauf startet ebenfalls um 16 Uhr auf dem Sportgelände am Kreisgymnasium.

Der Sri Lanka-Tag ist seit vielen Jahren Teil des sozialen Engagements der Schülerinnen und Schüler der Realschule. Mit dem Erlös wurden in der Vergangenheit zum Beispiel die Sanierung von Lernräume, sanitären Einrichtungen und der Bau eines Brunnes im Waisenheim finanziert. Darüber hinaus unterstützen einzelne Klassen jeden Monat als Pate ein Waisenmädchen. Die Schulgemeinde der Geschwister-Scholl-Realschule freut sich auf zahlreiche Besucher und Unterstützung. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.