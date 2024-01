Lebt in Deutschland gerade eine neue Protestkultur auf? Nutzen die Proteste unserer Demokratie oder sind sie gefährlich? Warum scheinen die Blockaden in der Bevölkerung auf mehr Verständnis zu stoßen als die Klimakleber? Pamela Luckau ist Professorin für Kommunikation und Coaching an der SRH-Fernhochschule. Falk Tennert lehrt als Professor für Wirtschaftspsychologie mit dem Schwerpunkt Medien und Kommunikation an der SRH-Fernhochschule politische Kommunikation und Politische Psychologie. Beide geben im Interview Antworten auf diese Fragen.

Warum finden die Proteste der Bauern in der Bevölkerung mehr Unterstützung als die Klimakleber?

Luckau: Dieser Eindruck ist ein tagesaktuell verzerrter, der nicht direkt überprüfbar ist. Likes oder Daumen in sozialen Netzwerken haben als Grundgesamtheit die Menschen, die derlei Medien zur Information und Meinungsbildung nutzen und sich daran beteiligen. Und dennoch gilt: „Die Bauern“ gibt es seit Menschengedenken und nicht erst seit Gründung der Bundesrepublik.

Während Treibhausgase ein Phänomen beschreiben, dessen unmittelbare Auswirkungen ich nicht direkt am eigenen Körper spüre, sind explodierende Preise für Grundnahrungsmittel oder leere Regale oder die Autobahnen blockierende Traktoren sehr viel eindrücklicher am eigenen Erleben von jedem von uns. Das erzeugt eine Unmittelbarkeit und direkte Betroffenheit, die in Unterstützung münden kann. Unterstützer aber meint hier vermutlich nicht mehr als einen Personenkreis, der „nicht dagegen ist“.

Tennert: Die Themen der aktuellen Bauern-Proteste, etwa die steigende Steuerbelastung, die Überregulierung oder die mangelnde Planbarkeit durch handwerklich nur bedingt durchdachte Gesetze, sind eben auch die Themen vieler Bürger und Unternehmen. Im Agrarsektor greift der Staat in besonderem Maße tief in das Wirtschaftsleben ein, eine solche Entwicklung geht immer mit dem Verlust von Planungssicherheiten und Freiheiten einher und diese Art der Fremdsteuerung missfällt vielen. Somit ist auf der inhaltlichen Ebene eine deutlich höhere Anschlussfähigkeit gegeben als bei den Klimaklebern.

Und noch ein weiterer Aspekt kommt hinzu, die Idealisierung von Bauern als volksnah-bodenständige Vertreter von Versorgung und regionaler Identität. Das erklärt die mehrheitlich große Sympathie für die aktuelle Protestbewegung. Die Klima- und Umweltproblematik hat ein Großteil der Bevölkerung ebenfalls im Blick, nur die Akteure einer zunehmend radikalisierten Öko-Bewegungen sind aus Sicht der Bevölkerung sehr entrückt und ideologisiert und ein derartiges Verhalten ist eben nur für eine Minderheit anschlussfähig und attraktiv.

Erleben wir mit den Blockaden der Landwirte die Entstehung einer neuen Protestkultur in Deutschland, die auch auf andere Bereiche ausstrahlen kann?

Luckau: Wir hören „Protestkultur“ und sind geneigt, darunter zu fassen und zu verstehen, was wir in den sozialen Netzwerken und im Fernsehen sehen. Ratsam ist, hier innezuhalten und sich zu vergewissern, was wir damit meinen. Wenn „Protestkultur“ eine Dose ist, was genau ist drin? Alle, die es ins Internet schaffen? Die, deren Parolen am lautesten nachhallen?

Wir erleben eine Art des Ausdrucks, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung herausfordert, indem sie zumindest teilweise Grenzen der Versammlungs- und Meinungsfreiheit berührt. Meine Freiheiten enden da, wo sie den anderen in der Ausübung des gleichen Rechts einschränken oder behindern. Eine Protestkultur in dieser Lesart wäre die Akzeptanz des Verhaltens vieler, dass direkt und aktiv die Rechte anderer einschränkt. Woher nehmen wir die Sicherheit, dass wir uns gesellschaftlich darauf verständigt haben?

Tennert: Grundsätzlich ist das keine neue Protestkultur und es zeigen sich auch strukturell keine wirklich neuen Protestformen; von der Dramaturgie und der Themensetzung her ist das alles sehr konventionell. Allerdings gibt es eine bedenkliche Entwicklung in einem Teil der Medien und Politik: Protestformen, die das Regierungshandeln kritisieren, werden seit einigen Jahren sehr schnell als „rechts“ oder „querdenkerisch“ geframt; dies kann man durchaus als Delegitimierungsstrategie sehen.

Viel bedenklicher ist jedoch der tiefgreifende Vertrauensverlust gegenüber der Regierung und staatlichen Einrichtungen. Das ist in der Tat eine neue und besorgniserregende Entwicklung. Falk Tennert

Hierzu passt auch, wenn der Bundeskanzler am Wochenende zu „Maß und Mitte“ aufgerufen hat. Solche regierungsseitigen Framing-Strategien dienen dazu, Themen und Protestformate zu marginalisieren. Das dürfte allerdings nicht zur Entspannung konflikthafter Situationen beitragen. Und eine Kritik an der Regierung ist noch keine grundsätzliche Infragestellung der demokratischen Grundordnung. Dieser Eindruck wird punktuell jedoch immer wieder vermittelt. Auch wenn die Partikularinteressen der Bauern die öffentliche Ordnung durch Blockaden stören, so verläuft der Protest bislang insgesamt in einem organisierten, gewaltfreien Rahmen mit einer entsprechenden Ziel- und Handlungsorientierung.

Verbirgt sich hinter dem Unmut über die Regierung „Sprengstoff“ oder ist dieser Protest ein normaler Vorgang in einer Demokratie?

Tennert: Das, was wir aktuell bei den Bauernprotesten erleben, sind übliche und bereits in der Vergangenheit praktizierte Protestformate, die ein demokratisches System aushalten muss. Viele der benannten Themen, etwa die zunehmende Besteuerung oder eine mangelnde langfristige Planung durch sehr eklektizistische Regelungsverfahren, haben sich tatsächlich zu einem gesellschaftlichen „Sprengstoff“ entwickelt und es ist davon auszugehen, dass sich die Protestdynamik intensiviert und sich weitere Mitstreiter finden werden. Das heißt nicht zwingend, dass die Bauern-Proteste monatelang anhalten müssen; es kann auch Phasen der Abschwächung mit nachgelagerter Zuspitzung geben.

Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung, das zeigen viele demoskopische Ergebnisse, ist seit längerer Zeit sehr weitreichend. Viel bedenklicher ist jedoch der tiefgreifende Vertrauensverlust gegenüber der Regierung und staatlichen Einrichtungen. Das ist in der Tat eine neue und besorgniserregende Entwicklung. Und solange die Regierung viele der zentralen und gesellschaftsspaltenden Themen nicht überzeugend angeht, wird sich an dieser latenten Protestdynamik wenig ändern. Proteste sind immer ein Signal zur Veränderung.

Luckau: Ausgangspunkt hier ist unsere Verfassung, das Grundgesetz. Das haben wir mal in der Schule in Teilen gelesen oder hören andere darüber sprechen, es empfiehlt sich die Lektüre: Alle Institutionen, alle Prozesse in unserem Land sind von ihrer Idee her ausgerichtet auf die Aufrechterhaltung dieser Ordnung. Allein, in einer individualisierten global vernetzten Gesellschaft mit Teilhabemöglichkeiten, die manchem Bewohner nur in der Theorie offen stehen, wird es turbulenter, auch lauter, gereizter. Das hält eine Gesellschaft so lange aus, wie die Mehrheit der hier lebenden diese Ordnung als gegeben akzeptiert. Eine Annäherung an diese Mehrheit und wie sich in Deutschland verändert, sind Wahlergebnisse. Im Sprachgebrauch sagen wir gern: Schweigen bedeutet Zustimmung. Dann hat Recht und bekommt Aufmerksamkeit, wer am lautesten schreit. Dieses Schweigen aber gefährdet inzwischen die Aufrechterhaltung unserer Grundordnung und lässt uns Proteste als Sprengstoff lesen.

Kann man Vergleiche zu den Protesten der Gelbwesten in Frankreich ziehen?

Tennert: Ja und Nein. Strukturell lassen sich einige Parallelen ziehen. So ist der gegenwärtige Protest stark über die sozialen Medien organisiert. Dies ist ein zentrales Merkmal neuer sozialer Bewegungen, dass Koordination untereinander und öffentliche Kommunikation mehrheitlich über soziale Medien stattfindet. Eine weitere Parallele sind die Themen. Auch bei der Gelbwesten-Bewegung ging es wie bei den aktuellen Bauern-Protesten um Fragen der Energiewende, um eine höhere Besteuerung und letztlich auch um Fragen einer direkteren politischen Beteiligung. Auf der anderen Seite lassen sich Unterschiede festhalten. So war die Gelbwesten-Bewegung in Frankreich deutlich radikaler und teilweise auch antisemitisch geprägt. Das lässt sich nach bisherigen Erkenntnissen für die aktuellen Bauern-Proteste in Deutschland so nicht festhalten.

Auch Querdenker und Rechtsextreme nutzen die Proteste für ihre Zwecke. Profitieren sie am Ende davon?

Tennert: Ob sie wirklich profitieren, ist unklar. Zunächst einmal nutzen Oppositionsparteien und politische Vorfeldorganisationen jedweder Couleur Protestbewegungen zur eigenen Profilierung. Das ist auch aktuell der Fall und man wird natürlich die Unzufriedenheit mit der Regierung im Sinne eines Agenda Surfings strategisch verwerten. Ob Parteien und Bewegungen rechts der Mitte tatsächlich von den Bauernprotesten profitieren, halte ich eher für unwahrscheinlich, da die politische Ausrichtung der Protestierenden sehr uneinheitlich ist. Es geht ja nicht um Fragen der Migration, sondern um Subventionen, Besteuerung und zunehmende Regulierung, also letztlich um eine große Agrarbürokratie, die für Unmut und auch ein Stück für Unfreiheit sorgt.