Riedlingen

Sprache bringt etwas zum Schwingen

Riedlingen / Lesedauer: 5 min

Nach der Kulturpredigt war Karl-Heinz Ott gerne bereit, seine Bücher zu signieren. (Foto: Waltraud Wolf )

Mit rund 120 Zuhörerinnen und Zuhörer gut besucht war die vierte Kulturpredigt der Werner Dürrson–Stiftung am Sonntag in der Riedlinger Kapuzinerkirche. Unter ihnen waren auch frühere Wegbegleiter des „Predigers“, des in Oberdischingen aufgewachsenen Schriftstellers Karl–Heinz Ott, der seine Rede „Vom Trost“ überschrieben hatte.

Veröffentlicht: 18.09.2023, 16:08 Von: Waltraud Wolf