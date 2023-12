Spendenschecks für Menschen in Not

Zwei symbolische Schecks hat der Vorstandssprecher der Volksbank-Raiffeisenbank (VR-Bank) Riedlingen-Federsee Albert Schwarz an die Vertreter der beiden großen Kirchengemeinden in Riedlingen übergeben. Jeweils 2500 Euro nahmen Pfarrerin Anne Mielitz für die evangelische Kirche Riedlingen und Ertingen sowie Stadtpfarrer Walter Stegmann für die Seelsorgeeinheit der katholischen Kirche Riedlingens und der umliegenden Gemeinden entgegen. Aus den Zweckerträgen des Gewinnsparens, aufgestockt durch eigene Mittel, vergibt die VR-Bank seit vielen Jahren einen größeren Betrag für soziale Zwecke.

„Das ist schon Tradition zur Weihnachtszeit“, sagt Albert Schwarz bei der Scheckübergabe. Für die beiden Kirchengemeinden bedeutet dieser Fonds eine Möglichkeit - „ein Feuerlöscher“, sagt Walter Stegmann -, um Menschen in Not unbürokratisch helfen zu können. Traditionell seien die Pfarrhäuser eine Anlaufstelle für sie, sagen Anne Mielitz und Walter Stegmann; hier würde direkte Hilfe ohne größere Umstände oder Formulare gewährt. Vom Familienverbund aufgefangen zu werden, klappe in zahlreichen Situationen nicht, so der Stadtpfarrer: „Familie ist keine Garantie mehr.“ Er ergänzt: „Die ganz normalen Kosten sind gestiegen.“ Man merke, dass Menschen mit einem sehr niederen Einkommen große Schwierigkeiten hätten, über die Runden zu kommen.

Meist seien es unvorhergesehene Ereignisse, fügt Anne Mielitz hinzu, die die Menschen - auch unverschuldet - in Not brächten: „Oft ganz einfache Dinge.“ Mal sei es ein zur Unzeit nicht mehr funktionierender Kühlschrank, mal fehle ein Kinderbett. Der September, sagt sie, sei für zahlreiche Familien ein schwieriger Monat; der Schulbeginn erfordere viele Investitionen mit „horrenden Kosten“. Oder es stehe eine Nachzahlung ins Haus, die für Menschen mit ohnehin finanziellen Engpässen relativ überraschend kommen, überraschend hoch ausfallen könne. Aus ihren Erfahrungen fragen auch Menschen um kurzfristige Hilfe nach, die eine Überbrückung brauchten für die Wochen zwischen dem Beginn einer Arbeitslosigkeit und der ersten Zahlung der Unterstützung.

Öfters, so Walter Stegmann, klingelten Durchreisende am Pfarrhaus. Schlafsäcke habe er immer im Vorrat, um sie bei Bedarf ausgeben zu können. Manch einer benötige eine warme Jacke, einen Geldbetrag für eine Mahlzeit. Er erinnert sich an einen älteren Mann, der mit dem Fahrrad auf Wallfahrt war und seine Hilfe brauchte. Da, wo die Not am größten sei, werde das Geld aus dem Spendentopf immer gebraucht.

Beide Vertreter der Kirchengemeinden sind überaus froh über diese Spende für ihren „Sozialfonds“. Dennoch, sagt Walter Stegmann, reiche dieser Betrag nicht, bei Weitem nicht. Inzwischen, besonders seit selbst Grundnahrungsmittel deutlich teurer geworden seien, verzeichneten sie mehr Hilfesuchende. „Das Geld ist für die Menschen noch knapper geworden“, so Anne Mielitz.

Private Initiativen und Spender können die Kirchengemeinden mit Geld für unbürokratische Hilfe für besonders Hilfebedürftige unterstützen: Katholische Kirchenpflege Riedlingen DE 17 6545 0070 0000 4021 65 und die evangelische Kirchengemeinde DE14 6545 0070 00004072 63. Beide Konten sind eingerichtet bei der Kreissparkasse Biberach.