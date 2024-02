SPD-Nominierung zur Kommunalwahl

Der SPD-Ortsverein lädt am Freitag, 23. Februar, um 19 Uhr in das Gasthaus Metro zur öffentlichen Nominierungsveranstaltung für die Kommunalwahlen 2024. Der Ortsverein stellt wieder eine Liste auf sowohl für die Gemeinderatswahl als auch für die Kreistagswahl. Nichtmitglieder, die kurzfristig Farbe bekennen wollen, sind herzlich eingeladen, teilt der Ortsverein mit. Vor dem Hintergrund von Politikverdrossenheit möchte der Ortsverein alle ermuntern, die eigene Stadt und Region aktiv zu gestalten. Die SPD stellt dazu Rahmenbedingungen bereit, die ehrenamtliche Gemeinderäte bei ihrer Arbeit unterstützen, heißt es weiter. Vorab-Infos gibt es beim Vorsitzenden Johannes Widmann per Mail unter [email protected]